■去年10月30日，阿儀推掉新加坡拍戲，選擇喺榕姨嘅萬聖節活動上扮春麗。

■去年9月阿儀背住亞視出席電單車活動惹上官非，闖禍片由榕姨拍攝。

■阿儀着住白雪公主服現身鐵打館同榕姨慶生，不忘安排喺product前打卡。

■阿儀去年連孭兩單官非，亞視出錢出力營救。

■萬聖節活動在鐵打館內進行，活動前一晚向傳媒發出採訪通告，亞視竟不知情，故向黃榕了解。

薛影儀因為參選2021年《亞姐》被網民擁戴，去年更獲加薪轉簽亞視子公司AMM繼續做「亞視一姐」，並到大馬發展。不過，自從半年前跟陳冠希前度黃榕成為閨密後，有消息指阿儀就經常被榕姨帶去搵老闆飲飲食食，兼且獲安排在應該收錢的商業活動中做「義工」。亞視對於黃榕「買一送一」速銷計劃相當不滿，正視阿儀違約問題之餘，更怕她再闖禍，而榕姨就對天發誓冇消費阿儀。 採訪：方騫平由於阿儀IG有超過74,000人追蹤，阿儀出po幫到42歲榕姨搵商機，所以日日黐到實。據知，近期阿儀不斷為榕姨做「義工」，當中涉及唔少商業活動，由去年9月阿儀背住亞視，為個飯盒撐榕姨，出席中環海濱活動惹上無牌駕駛官非，直到近月兩人不時喺鐵打館舖面、又喺「威吔」場打卡出免費po。阿儀為咗榕姨開始失控，不時推公司job，去年10月底甚至為參與榕姨嘅萬聖節活動唔去新加坡拍戲；上月中嘅大馬演出，阿儀出發前同公司講數話唔會去咁耐。據悉，阿儀家人對榕姨「洗腦大法」表示不滿。阿儀開工遲到5粒鐘上月14日阿儀被亞視安排跟胡楓（修哥）、黃智賢等於《獅心銀髮同樂日》活動中派福袋，不過，阿儀臨時通知公司話有事要遲啲到，最後遲足5粒鐘。她表示近半年跟黃榕做吓「義工」玩得好開心，問到會否擔心跟亞視藝員合約有衝突？阿儀即背書咁背無限loop說：「當朋友約出嚟玩，打羽毛球、桌球、保齡球唔使通知公司，應該唔會有抵觸，公司都冇詐型，相信冇問題。」她直認冇通知亞視，怕公司唔畀佢同黃榕一齊。至於榕姨在電話強調：「由頭到尾都冇利用過阿儀！」仲發誓同阿儀一齊冇涉及金錢利益，但承認亞視曾為此搵過佢，「亞視都有提出過要經佢哋同意，先可以同阿儀出席商業活動，我都明白及了解。」問到日後搵阿儀做嘢時出事，係咪由她孭飛？她即發出尷尬笑聲落閘說：「咁又唔好……始終做嘢交返佢公司好啲，上次電單車活動事件真係搞到好麻煩……」她更寄語阿儀要以工作行先。至於亞視經理人林寶玉對阿儀採取半放棄狀態：「我哋唔會左右藝人正常私生活，但如果藝人私下接job違反公司合約，我哋一定會了解及處理。」