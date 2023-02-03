稱稍後會興師問罪馬浚偉唔知劉心悠秘婚

■廣播處長張國財（中）任港台團拜主禮嘉賓。

香港電台昨日舉行新春團拜，商務及經濟發展局局長丘應樺與廣播處長張國財擔任主禮嘉賓，各大電子傳媒機構代表均有出席。張國財宣佈港台來年節目和發展，包括5月舉行《廣播95年——十大中文金曲頒獎音樂會》，意味港台與TVB去年合辦的《香港金曲頒獎典禮》成絕響。對於有傳港台與TVB鬧不和而分開舉辦頒獎禮，香港電台創作總監馬浚偉表示，上年合作第一屆是因為疫情關係，雙方並不打算長久合作，他說：「以我所知，志偉哥（曾志偉）和香港電台關係好好，所以應該沒有不和。」提到好友劉心悠秘婚，馬浚偉即說：「衰嘢佢守得好密，我完全唔知。等佢過完蜜月期，我捉佢出嚟大興問罪之師，然後請佢同佢老公食飯，佢老公係點樣、係邊個我都唔知！」