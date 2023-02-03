袁偉豪被指輸陳豪九條街 張寶兒為老公平反

■陶大宇透露，有機會再在香港拍劇。

袁偉豪（Ben）和老婆張寶兒昨日出席咖啡店開幕，二人即席表演咖啡拉花。問到Ben是否有想過開咖啡店？他表示有機會也想嘗試，但因香港租貴，故要開的話也可能連飲食一起做。問到與陳豪合作的《豪遊咖啡》會否添食？Ben指要看陳豪的時間及監製方向。提到有網民指《豪遊咖啡》中，Ben的集數點擊率被指輸陳豪九條街，Ben指有看過該報道，又稱當初開節目已有傾談過，陳豪係咖啡生意人，佢係咖啡愛好者，唔會因此唔開心。而老婆張寶兒則為老公平反，表示數據上很難比較。至於同場出席活動的陶大宇，透露有機會再在香港拍劇，但賣關子是否返TVB娘家，笑言仍傾談若不成事會「好瘀」！