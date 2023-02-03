山聰劉佩玥搞到沙發凹晒 拍新劇「感情動作戲」

■今年犯太歲的張振朗稱攝咗太歲，祈求來年順順利利。

陳山聰、劉佩玥（Moon）、丁子朗、郭柏妍、張振朗及劉穎鏇等為無線新劇《奪命提示》拜神，監製文偉鴻透露陳山聰與劉佩玥劇中有「感情動作戲」，兩人拍到沙發凹陷，山聰笑說：「阿Moon睇落苗條，估不到這麼重，有場戲由門口拍到客廳流汗濕晒，阿Moon要求去廁所冷靜回一回氣。」問阿Moon是否要減肥？她表示已經減緊，新年與劉穎鏇約定少食一點。至於「地獄黑仔王」張振朗早前撞爆左眉角，他表示已去拜神及攝太歲，今次當應了犯太歲後就順順利利，更指每次受傷完都旺。陳山聰就指振朗今年鴻運當頭，看好他今年封視帝。