Edan自嘲中東油王安 教主《偷情》MV點擊破340萬

■Anson Lo在社交網限時動態分享MV拍攝花絮。

向來偶包收放自如的呂爵安（Edan）早前出席法國巴黎時裝周，他在社交網分享多張在巴黎大街上的chok爆照片，最後有一張爆笑黑圖，他自嘲「中東油王安」，自爆在試身時「蝦碌」把水手帽戴成中東油王look，令全場爆笑。另外，身在日本的「教主」盧瀚霆（Anson Lo）謹記粉絲叮囑，每日在日本食飯打卡向神徒報平安，他上月翻唱張國榮經典歌《偷情》，MV上架短短12日已火速破340萬點擊，他在社交網限時動態分享MV拍攝花絮，再畫自己與神徒的Q版自畫像答謝歌迷。