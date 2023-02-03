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Edan自嘲中東油王安 教主《偷情》MV點擊破340萬

2023-02-03 列印
■Edan自爆在試身時把水手帽戴成中東油王look。
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向來偶包收放自如的呂爵安（Edan）早前出席法國巴黎時裝周，他在社交網分享多張在巴黎大街上的chok爆照片，最後有一張爆笑黑圖，他自嘲「中東油王安」，自爆在試身時「蝦碌」把水手帽戴成中東油王look，令全場爆笑。

另外，身在日本的「教主」盧瀚霆（Anson Lo）謹記粉絲叮囑，每日在日本食飯打卡向神徒報平安，他上月翻唱張國榮經典歌《偷情》，MV上架短短12日已火速破340萬點擊，他在社交網限時動態分享MV拍攝花絮，再畫自己與神徒的Q版自畫像答謝歌迷。■Anson Lo在社交網限時動態分享MV拍攝花絮。
■Anson Lo在社交網限時動態分享MV拍攝花絮。
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