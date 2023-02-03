憑《黑暗榮耀》人氣急升 鄭星一與劉在石撞樣

■導演安吉鎬想將鄭星一打造成「韓國梁朝偉」。

憑韓劇《黑暗榮耀》人氣急升的男星鄭星一被指與國民MC劉在石撞樣，近日他上劉在石的節目，劉在石更除下眼鏡與鄭星一合照，被網友指似足兩兄弟。鄭星一跟宋慧喬在劇中的默契很好，他透露導演安吉鎬想將他打造成「韓國梁朝偉」，那場他與宋慧喬在棋院擦身而過的戲，頗有《花樣年華》的梁朝偉與張曼玉的感覺。另外，同劇男星李到晛今年4月踏入28歲，昨被爆已確定在上半年入伍，不過李到晛的公司就否認，指具體的入伍日期還未確定。