淡出20年冇秘嫁富商更加冇離婚 52歲蘭茜自認難搵對象唔強求

■蘭茜在節目的名牌上，加上自己的水墨畫作品，相當有心思。

■蘭茜第一份工便在商台，一做10年，相隔多年重返，感覺依然親切。

■由於盧覓雪放假，蘭茜近日到903《在晴朗的一天出發》做替工，仲緊張到前一晚撞傷塊面。

■蘭茜在《茜選快樂》中，邀請COLLAR成員做嘉賓，分享成長經歷。

■蘭茜跟Vani和郭靜不時聚會，Vani更為她邀請粉絲出席書畫展。

■2021年11月蘭茜舉行書畫展，不少圈中好友好似劉曉彤來撐場，亦成為她再開咪的契機。

■曾志偉確疹新冠肺炎後，蘭茜頂替他主持《開心無敵獎門人》。

■蘭茜去年參演ViuTV劇集《940920》，飾演簡慕華家姐。

■自小喜愛書法的蘭茜，近年再跟老師鑽研，更不時舉行書畫展。

■蘭茜06年主持TVB《遊戲天王》後便淡出幕前。

■蘭茜以往每次演出，都不顧形象扮鬼扮馬。

52歲蘭茜淡出幕前20年，近期再度活躍，除去年參與ViuTV劇集《940920》、為曾志偉做《開心無敵獎門人》「替工」主持，兼拍了美髮用品廣告外，更相隔26年返娘家商台開咪，主持881節目《茜選快樂》。其實蘭茜成為「失蹤人口」後，坊間有不少傳聞，指她重返校園，又說她已轉行到古董店打工及成為書法家，甚至已秘嫁富商，但去年已離婚。當事人親自解畫，更多謝大家的祝福。採訪：杜杜 攝影：朱偉彥蘭茜92年在城大修讀英文系，未畢業已加入商台，之後亦效力過新城，但講到最為人熟悉必定是玩TVB的遊戲節目，其不顧形象，唔錫身表現換來不少演出機會。至06年主持TVB《遊戲天王》後便淡出幕前，「我冇站在最前線啫！都有繼續接MC Job，好多謝以前嘅客戶，搵我寫吓嘢，做啲Marketing嘅嘢，當時我好想讀書，做咗10幾年嘢，不停要輸出，覺得自己好多不足，好想再進步，學習多啲嘢，趁唔太老不如去進修吓啦！」讀完2個碩士古董店打工當時蘭茜沒有公告自己重返校園，因選讀了很難考的中大人類學碩士課程，「讀書呢啲嘢好自身，同埋我唔知畢唔畢到業！哈哈！咁耐冇讀書都會緊張，要交功課，又要去到某個水平先至畢到業，所以我比較低調。」結果重拾書包後，確實令她眼界大開，「之前做節目講埋啲搞笑嘢，返學真正學習點樣去表達自己諗法，呢種和而不同嘅精神好好，每個人都講自己觀點又有唔同睇法，所以嗰兩年學到好多嘢，讀嗰科好着重跟老師去田野考察，睇到好多文化唔同嘅生活，印證返讀嘅理論，係好實在同好豐富嘅旅程。」之後蘭茜愈讀愈起勁，再到港大修讀輔導碩士課程，期間亦開始在上環的古董店打工，「真係返朝10晚6嗰啲工，荷里活道間舖頭有幾十年歷史，因為我對啲舊物同古董好有興趣，我仲寫信畀個老闆，話想喺呢度工作，佢係美國人，佢好好仲問我『幾時返得工』，我話『聽日啦』，咁就開始做，喺舖頭學咗好多嘢，見咗好多舊物、古董，每件都有佢故事，但做咗接近7年，老闆年紀大要返美國冇再做。」畫展遇Fans有開咪衝動雖然不少同學都認得蘭茜，但她好快融入校園生活，「好似一般同學咁，好容易相處，其實我都鍾意玩，同埋我哋好多小組工作，大家要好快好熟，因為要一齊交功課。」離開幕前工作的日子，蘭茜完全沒有開咪及演出癮，「實在太忙，其實交功課好大壓力，唔會諗其他嘢，淨係諗做好份功課，仲要寫畢業論文。」不過蘭茜有繼續聽電台節目，亦有留意娛樂圈動向，直到前年她舉行個人書畫展，得DJ好友Vani（雲妮）幫助，邀請一班粉絲聽眾捧場，令她即有開咪衝動，「喺畫展同佢哋再相遇，啲感覺即刻返晒嚟，好耐冇見，但唔知點解一講起以前或者節目嘅嘢，大家冇晒隔膜，原來廿年都係一瞬間，見到佢哋做咗爸爸或者媽媽，工作上又挑戰新嘅領域，好感動，就諗會唔會喺空氣中同大家見面呢？！開始有呢個諗法，好多謝商台嘅Director and CEO Rita（陳靜嫻），同佢傾開，佢都話可以嘗試。」節目名為《茜選快樂》，蘭茜就解釋：「去到呢個年紀，人都會有好多嘢唔開心，但係都可以選擇去開心，千祈唔好畀啲嘢困住自己，唔好執着，放開時當你懂得選擇，就係你快樂嘅開始。」自言一把年紀愛情隨緣蘭茜淡出後有傳已秘嫁富商Johnny Cheung，去年甚至傳出兩人婚姻亮紅燈，她無奈苦笑澄清完全冇結過婚，「大家內心太善良太好，好為我着想，於是乎話『佢應該係嫁咗人』，好多謝大家對我嘅祝福，我會繼續努力，放心！」她更以簡單兩字來形容淡出後的感情生活，「平靜，哈哈！最緊要自我精采，自我增值及愛自己先係最重要，你有足夠能量嘅愛，先可以令到身邊人幸福。」52歲的蘭茜現階段對愛情只求隨緣，對另一半亦沒特定要求，「你都一把年紀，好難講出特定嘅感覺，最緊要相處到，同大家對好多嘢睇法要一致，尤其是價值觀，到咁上下年紀諗啲嘢唔同以前細個啦！就算同朋友相處都要調節，但係調節係要有底線。」她承認對象難求，但沒有亦冇所謂，「唔會將呢樣嘢擺喺第一個重點，回歸返自己，生命裏面最重要係乜嘢？就係自己覺得幸福同開心，但係你唔係依賴人哋畀你嘛！」