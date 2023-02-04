裕美想做性玩具生意 搵林作做測試

裕美與林作昨日在中半山豪宅拍攝HOYTV節目《有種老闆娘2》，裕美笑指因林作不會養她而要自力更生，她表示：「佢希望我養埋佢，所以我冇辦法唔畀心機，我要養好多人。」林作表示現時做到夢想「食軟飯」，所以好開心。



問林作是否站在一邊等收錢？他即承認：「咁先叻，作為男人嘅偶像。」又謂自己平日做最多就是斟茶遞水以及晚上奉獻體力，卻被裕美狂寸他只有1分鐘，更攰到手震，林作即說：「台上兩分鐘，台下十年功。」裕美透露有人提議她做性玩具生意，她認為做生意前一定要試用，但她對這些沒興趣，有意找林作做測試員，他表示願意配合。