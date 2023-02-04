■Ian近年轉向唱作歌手進發，成績不俗。

■Wyman貼出音樂平台的上榜歌曲，頭三位都是由他改英文歌名。

■《再見 寧靜海》變了《Zai Jian Ning Jing Hai》，有點奇怪。

陳卓賢（Ian）早前推出今年首支派台歌《再見 寧靜海》，他包辦作曲、監製及主唱，更首度與黃偉文（Wyman）合作。但Wyman發現《再見 寧靜海》竟被唱片公司簡單的配上英文拼音《Zai Jian Ning Jing Hai》為英文歌名，令他忍不住發文表示找他填詞，他會包免費改英文名服務，好貼心。近年，不少廣東歌都會配上一個英文名，方便輸入不同的音樂平台，不過Ian新歌《再見 寧靜海》竟然直接配上英文拼音《Zai Jian Ning Jing Hai》，填詞人Wyman似乎睇唔過眼。他昨日在網上貼文表示好多唱片公司都唔知道搵黃偉文填詞，係包埋改英文名，他指：「雖然呢啲英文名市民大眾其實可能都未必留意到接觸到，但我哋呢啲對作品每個細節都有要求嘅人，就會覺得如果個歌名純粹變成一堆拼音，始終好似唔夠藝術又或者唔夠用心咁，所以如果唱片公司打嚟叫我改埋個英文名，我係一定冇托手踭嘅。」Wyman又貼出了一張音樂平台以英文歌名顯示上榜歌的照片，原來相中頭三位MC（張天賦）及Dear Jane的英文歌名都是由Wyman親自改的，他更逐一解讀歌名，並為Ian歌曲賜上英文歌名，他表示：「如果俾我改，《寧靜海》我會叫做『 Vale,Mare Tranquillitatis』」（意思即「Farewell,Sea of ​​Tranquility」拉丁原名），相當有意思。最後，Wyman表示這次貼文是溫柔及善意的提醒，並笑言：「希望唔好傳傳吓或者被其他媒體報道咗出嚟變成『Wyman暗寸唱片公司求乸其』」，網民紛紛留言表示：「有你改個英文名，即刻昇華返首歌嘅層次。」