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眾星預祝鍾鎮濤70大壽

2023-02-04 列印
■鍾鎮濤獲學友及譚詠麟傍住在台上唱歌。
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鍾鎮濤快將70歲大壽，近日太太范姜和一班好友為他舉行驚喜生日派對，不但有溫拿的兄弟譚詠麟、彭健新，還有老友曾志偉、梁家輝、劉嘉玲、杜德偉及張學友等。

鍾鎮濤前晚在社交網貼出短片說：「人生七十才開始。」片中見鍾鎮濤與老婆范姜推門而入，而曾志偉則在門口迎接，其他人大叫「生日快樂」兼唱生日歌，鍾鎮濤顯得既驚喜又興奮，短片亦見到張學友、譚詠麟一齊唱生日歌祝賀鍾鎮濤，梁家輝、杜德偉亦上台攬實壽星。
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