AL孖Jeremy返港 獲安排特別通道離開

■Jeremy與粉絲打招呼。

盧瀚霆（Anson Lo）和李駿傑（Jeremy）與花姐完成日本工作之旅，前日從東京返港，吸引上百粉絲到機場等候。由於上次二人完成韓、日旅程返港時，因有大量粉絲接機，導致場面大混亂。今次吸取經驗後，特地安排了特別通道讓他們離開。前晚大約8時，Jeremy一馬當先由特別通道現身，見到粉絲即揮手打招呼，更收下粉絲送的禮物，Anson Lo出來時亦不停向粉絲揮手，他坐上保母車後仍不斷揮手，直至車門關上。