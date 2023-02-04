TVB力捧7男女齊想挑戰拍打戲 吳偉豪告別乖仔黃庭鋒操Fit拒做廢物

■Ricco想擺脫乖乖仔形象，嘗試打人滋味。

■天宇新一年最想拍動作戲，最好拍埋電影。

■經常做司儀的Sabrina，想挑戰拍劇做打女。

■排球運動員出身的Kyle，最想拍勵志題材及動作戲。

■庭鋒希望兔年操返fit體能，唔想再做球場廢物。

■Danny兔年好想挑戰亦正亦邪的角色。

■自爆有操腹肌的Erica，兔年有望派福利。

■在《OPM》初嘗做男一，庭鋒好期待正式播出。

■Danny在《本尊就位》首做男一，令他成長不少。

■Erica在《本尊就位》，首次做古裝戲女一。

黃庭鋒、孔德賢（Danny）、陳嘉慧（Erica）、吳偉豪（Ricco）、羅天宇、宋宛穎（Sabrina）及李爾晨（Kyle）備受TVB力捧，綜藝及劇集均有大量演出機會，前三者已當上男女一， Ricco又攞飛躍獎；展望兔年7人當然希望更上一層樓，無獨有偶均想挑戰演奸角，以及拍動作戲。採訪：杜杜 攝影：Stanley髮型：Terrence Chan（陳嘉慧） 化妝：Ivy Lee（陳嘉慧）庭鋒虎年最難忘有機會做北京冬奧主持，成功訪問到日本花式溜冰選手羽生結弦，已令他回味一世，還有首次在劇集《OPM》當男一。不過他承認抗壓能力不夠好，會努力改善，而今年首要任務就是要操fit身體，應付未來挑戰，「前幾日踢波喘到呢，唔相信我喺球場上變得咁廢物。」演戲方面他除了想演亦正亦邪角色，更想挑戰動作戲，「內心戲都有成功感，但都想有啲動作，令到件事型啲！」34歲的他，更希望搵到體諒他工作的另一半。孔德賢挑戰卧底角色25歲的Danny對於虎年過得相當滿意，參與綜藝《不可能任務》挑戰做特技人，劇集有《你好，我的大夫》及首次做男一的《本尊就位》，令他終於感受到主角的壓力，而成長不少。兔年他決心要改掉唔肯瞓的壞習慣，爭取更多時間休息，最想挑戰卧底角色，「自己個樣有時奸奸哋，有時又幾傻喎！希望用呢個特質去圍繞兩邊戲軌，等觀眾可以估吓，對自己演技都係好大挑戰。」綜藝方面，他最想拍類似《向世界出發》的深度旅遊節目，「好想去認識呢個世界，相比於吃喝玩樂滑雪浸溫泉，我寧願辛苦啲去冰川紮營。」陳嘉慧等緊機會騷肌26歲的Erica繼《愛上我的衰神》後，再有機會在《本尊就位》當女一，加上拍《你好，我的大夫》及主持《陀地外國人》，過得相當充實，不過正因為太忙，未有時間返日本探望屋企人。因在《法證先鋒V》試過打戲，Erica兔年希望挑戰演打女，更自爆早已操肌等機會，「我好似豐滿少少，其實平時有操開馬甲線同埋腹肌，希望有機會嘅話，做打女或者有啲場合派福利畀大家。」剛到東京拍旅遊節目的她，新一年希望可以多去其他地方拍攝，最恨去南極、北極、西藏及北海道。吳偉豪想試拍打人戲24歲屬虎的Ricco雖然去年犯太歲，但他認為運程亦算不俗，除了在《愛回家之開心速遞》、《回歸》和《有種好男人》有好表現，更首奪「飛躍進步男藝員」。踏入兔年，Ricco為了身體健康會積極操fit，「虎年開劇密得滯，冇乜時間做運動，希望呢年可以練好個身體，去到我人生最fit狀態。」除了想演奸角擺脫乖乖仔形象外，仲想拍動作戲，「訓練班出嚟實習，嗰時有拍過《同盟》同《城寨英雄》，一拳俾人打低，或者一槍俾人打死，都有呢啲經驗，但係打人就少啲，嚟緊都想試吓。」羅天宇想孖細佬開食店35歲的天宇2021年攞完「飛躍進步男藝員」機會接踵而來，去年拍了《旁觀者》、《婚後事》、《再見•枕邊人》及客串《法言人》，而每個角色都跟他本人性格有分別，故好期待今年推出。屬兔的他今年犯太歲，他希望是好的變動。另外亦好想跟細佬胡㻗合資做老闆，「都有傾過夾份開間漢堡包店或者cafe，嚟緊睇吓有冇機會，我哋拍劇各有各忙，要分工先開到間舖仔。」至於幕前方面，「拍啲槍戰打鬥激烈啲嘅角色，或者電影都想試吓。」宋宛穎望拍劇做打女23歲的Sabrina前年奪得港姐冠軍後，主要做主持及司儀工作，虎年更孭飛主持多個大騷，不過去年底終有機會到內地參加真人騷節目《加油！小店》，「留喺上海3個月，發覺內地同我哋拍綜藝節目有好多唔同，會有30幾部機同時間對住，冇劇本，對我最大挑戰係要用普通話。」屬兔的她，希望犯太歲的變動是有機會拍劇，更希望挑戰打女角色，仲講明唔怕辛苦同受傷，「為咗角色，只要拍出嚟好睇就得！唔怕辛苦，大家o依家對我嘅認識就係MC，我唔想被定義喺呢個位，希望新一年有啲突破同唔同。」李爾晨視陳豪為學習對象30歲的Kyle，虎年參演兩個真人騷《CP訓練營》及《女王的密令》，不過他笑指節目太真實，自己經常忘記整理好儀容先出鏡。未來一年，Kyle最想多拍劇，除了浪漫愛情故事，特別想拍勵志題材及動作戲，「自己係運動員出身，都希望拍啲熱血勵志題材，仲想拍動作片，咁多年練落嘅運動員身手，都想俾觀眾睇到。」剛在新劇《羅密歐與祝英台》飾演陳豪年輕版的他，更視前輩為學習對象，成為有演技又有懾人魅力的演員。