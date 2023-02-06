■Christian接受「五分鐘快煮」挑戰，煮至滿頭大汗。

■黃紫恩無厘頭用紅牌趕陳國麟離場。

■唯一女將徐蒝來頭大。

■豆豉鯪魚三重奏，係咪聽落都吸引呢？

■Gabriel真係有六嚿腹肌。

■Justin兩隻手各自輕鬆抽起一條大魚，好厲害。

■午餐肉又可以變出甚麼菜色？

J2（82台）新節目《奇蹟的罐頭料理》雲集四大名廚，包括楊尚友（Christian Yang）、蔡家富（Gabriel）、徐蒝（Margaret）及陳希裕（Justin）輪流上場，將好多人都覺得是劣食的罐頭，變身成為創意料理，節目由今晚開始逢周一至五晚8點半播出。節目最大賣點除了將罐頭變美食外，其中兩大型男廚師蔡家富（Gabriel）及陳希裕（Justin）最有話題。80後的Gabriel在2005年獲「地獄廚神」Gordon Ramsay舉辦的全英烹飪比賽冠軍，除被稱為Gordon Ramsay弟子，曾於多間英國米芝蓮星級餐廳工作；更屈機的是，身形纖瘦的Gabriel擁有六嚿腹肌，認真唔講得笑！至於外貌俊朗的Justin，除了是緬甸、葡萄牙加香港的混血兒外，更是老撾皇族後裔！本身重視均衡營養的Justin，同樣是健身達人，一雙麒麟臂夠晒吸睛。而唯一女主廚代表徐蒝（Margaret），在飲食界先後被封「食林東邪」及「名巫」，獲國際名冊《CoCo》列為全世界100位現代名廚之一。至於大家熟悉的J2常客楊尚友（Christian），曾自創用燙斗烘多士，古靈精怪諗頭亦為節目生色不少。4位勇於創新的名廚，每集均會施展渾身解數，將不同類別的罐頭「大改造」，除有傳統午餐肉、豆豉鯪魚及番茄罐頭，還有各式各樣「另類」罐頭，包括蠶蛹及螞蟻蛋等，齋聽都頭痛，難怪Christian一度嚇到爆粗。另每集還加插了製作組及J2ers別出心裁炮製的短劇，瘋狂情節包括飾演球證的黃紫恩，無厘頭亮紅牌驅逐陳國麟離場。