節目最大賣點除了將罐頭變美食外，其中兩大型男廚師蔡家富（Gabriel）及陳希裕（Justin）最有話題。80後的Gabriel在2005年獲「地獄廚神」Gordon Ramsay舉辦的全英烹飪比賽冠軍，除被稱為Gordon Ramsay弟子，曾於多間英國米芝蓮星級餐廳工作；更屈機的是，身形纖瘦的Gabriel擁有六嚿腹肌，認真唔講得笑！
至於外貌俊朗的Justin，除了是緬甸、葡萄牙加香港的混血兒外，更是老撾皇族後裔！本身重視均衡營養的Justin，同樣是健身達人，一雙麒麟臂夠晒吸睛。
而唯一女主廚代表徐蒝（Margaret），在飲食界先後被封「食林東邪」及「名巫」，獲國際名冊《CoCo》列為全世界100位現代名廚之一。至於大家熟悉的J2常客楊尚友（Christian），曾自創用燙斗烘多士，古靈精怪諗頭亦為節目生色不少。
4位勇於創新的名廚，每集均會施展渾身解數，將不同類別的罐頭「大改造」，除有傳統午餐肉、豆豉鯪魚及番茄罐頭，還有各式各樣「另類」罐頭，包括蠶蛹及螞蟻蛋等，齋聽都頭痛，難怪Christian一度嚇到爆粗。
另每集還加插了製作組及J2ers別出心裁炮製的短劇，瘋狂情節包括飾演球證的黃紫恩，無厘頭亮紅牌驅逐陳國麟離場。