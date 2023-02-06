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地獄廚神弟子VS老撾皇族 ﻿﻿﻿四大名廚﻿﻿將罐頭變奇蹟料理﻿﻿ ﻿

2023-02-06 列印
■兩大型男主廚Gabriel（左）與Justin鬥創意。
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J2（82台）新節目《奇蹟的罐頭料理》雲集四大名廚，包括楊尚友（Christian Yang）、蔡家富（Gabriel）、徐蒝（Margaret）及陳希裕（Justin）輪流上場，將好多人都覺得是劣食的罐頭，變身成為創意料理，節目由今晚開始逢周一至五晚8點半播出。

節目最大賣點除了將罐頭變美食外，其中兩大型男廚師蔡家富（Gabriel）及陳希裕（Justin）最有話題。80後的Gabriel在2005年獲「地獄廚神」Gordon Ramsay舉辦的全英烹飪比賽冠軍，除被稱為Gordon Ramsay弟子，曾於多間英國米芝蓮星級餐廳工作；更屈機的是，身形纖瘦的Gabriel擁有六嚿腹肌，認真唔講得笑！

至於外貌俊朗的Justin，除了是緬甸、葡萄牙加香港的混血兒外，更是老撾皇族後裔！本身重視均衡營養的Justin，同樣是健身達人，一雙麒麟臂夠晒吸睛。

而唯一女主廚代表徐蒝（Margaret），在飲食界先後被封「食林東邪」及「名巫」，獲國際名冊《CoCo》列為全世界100位現代名廚之一。至於大家熟悉的J2常客楊尚友（Christian），曾自創用燙斗烘多士，古靈精怪諗頭亦為節目生色不少。

4位勇於創新的名廚，每集均會施展渾身解數，將不同類別的罐頭「大改造」，除有傳統午餐肉、豆豉鯪魚及番茄罐頭，還有各式各樣「另類」罐頭，包括蠶蛹及螞蟻蛋等，齋聽都頭痛，難怪Christian一度嚇到爆粗。

另每集還加插了製作組及J2ers別出心裁炮製的短劇，瘋狂情節包括飾演球證的黃紫恩，無厘頭亮紅牌驅逐陳國麟離場。■Christian接受「五分鐘快煮」挑戰，煮至滿頭大汗。
■Christian接受「五分鐘快煮」挑戰，煮至滿頭大汗。
■黃紫恩無厘頭用紅牌趕陳國麟離場。
■黃紫恩無厘頭用紅牌趕陳國麟離場。
■唯一女將徐蒝來頭大。
■唯一女將徐蒝來頭大。
■豆豉鯪魚三重奏，係咪聽落都吸引呢？
■豆豉鯪魚三重奏，係咪聽落都吸引呢？
■Gabriel真係有六嚿腹肌。
■Gabriel真係有六嚿腹肌。
■Justin兩隻手各自輕鬆抽起一條大魚，好厲害。
■Justin兩隻手各自輕鬆抽起一條大魚，好厲害。
■午餐肉又可以變出甚麼菜色？
■午餐肉又可以變出甚麼菜色？
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