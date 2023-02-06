■龔嘉欣變成鰲拜，更成面鬚。

■好多觀眾關心吉吉能否更上一層樓。

■吳偉豪老竇吳大強分數好高。

■三大政壇元老曾鈺成、程介南、石禮謙主持的《香港飯局》，首集嘉賓是馬時亨（左二）。

新年過後失落好一陣子，原因不是「年初四咁嘅樣」錢用完，又要返工（今年年初四是假期，正名應該是初五咁嘅樣），事實係《獎門人》年三十晚一別之後，不知要多久才可以再見，試問人生有幾多個10年去等。幸好還有《中年好聲音》聊以自慰。雖然《中年》沒有《獎門人》繽紛的佈景，引人發噱的遊戲，好似「超級無敵搵啖食」、「估歌仔」、「大電視」等，在又要返工前的周日晚上，帶來短暫的歡愉。不過戲碼都不輸蝕給《獎門人》，特別是近期《中年》進入死亡淘汰階段，吸引到不少觀眾追看，到底吉吉是否可以更上層樓？龍婷唱《甜蜜蜜》有幾分鄧麗君的火喉？吳偉豪老竇憑甚麼拿滿分？都成為討論話題，難怪最近收視攀升到開播以來最高的21點。《新四十二章》驚喜不絕當你見這群中年歌手仍未熄的那團火，令人熱血沸騰，你會感慨世界滿有希望。雖然他們在台上較技，台下卻沒有一般比賽的勾心鬥角，反而互相勉勵為對手打氣。他們齊上齊落，之前部份參賽者還一齊參加肥媽的《肥媽面對面演唱會》，一圓踏上紅館舞台的夢。講開《中年》，不得不讚無線的構想，將真人騷概念，轉化到中年人的層面，說明傳承不是年輕人專利，只要練好功夫，人人都可以「等運到」。錯失的機會，可以take 2再來。在剛過去的1星期無線翡翠台黃金時段的劇集又有驚喜，就是《新四十二章》，齋聽劇名就聯想起已故武俠小說大師金庸作品《鹿鼎記》已夠吸引。劇種竟然是時裝劇，自然想睇下葫蘆賣甚麼藥。無線夠膽死將小說人物大兜亂，鰲拜變成生鬚的龔嘉欣、韋小寶居然是江嘉敏、周嘉洛竟然是建寧公主化身、陳豪就是康熙皇帝的後世，以尋寶貫穿整個故事。期待前議員主持《香港飯局》有了創新的第一步，往後的發展自然更可以天馬行空，令人想起多年前劉德華、王祖賢的《摩登如來神掌》，令人叫絕。之前有人詬病，戲中將靈灰閣「扮」大學，筆者就覺得小題大做，拍戲從來都是假當真，麗晶酒店可以變麗晶公寓、學校可以「扮」法庭、香港景當歐洲、日本景都不時出現。上綱上線講到對先人不敬，只不過是有心人借題發揮。另外，無線昨晚新推出的訪談節目《香港飯局》，令筆者頗為期待。除了講食有名廚撐場，主打是3位前立法會議員曾鈺成、程介南同石禮謙做主持，第一集嘉賓更是前財經事務及庫務局局長馬時亨。筆者好有興趣知他們走出議事廳之後，對現今民生議題的睇法，加上美食當前，點止是訪談節目咁簡單。作者：劉星予