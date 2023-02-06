Tyson Yoshi想參加健美先生比賽

Tyson Yoshi與友人合資7位數字，在尖沙咀開設一對一私人健身室昨日開幕，張敬軒、湯令山等撐場。



Tyson透露相比音樂，開健身室才是他的夢想，這次可說是圓夢，而他下個夢想，是參加健美先生比賽，由於至少用半年時間去準備，所以今年未能實行。軒仔笑言：「你操到去參賽不算驚喜，能將我操練成功去參賽才是驚喜。」軒仔已預約來Tyson的健身室操練，更指Tyson為保持身形，生活和飲食都高度自律。