陳柏宇台上未拉好褲鏈

陳柏宇前晚在亞洲博覽館開騷，全晚唱足26首歌，他更在台上補妝，有粉絲大讚他靚仔時，陳柏宇即笑說：「靚仔就基本啦！仲要有型，不過上天是公平的，我矮囉！」而在安歌環節時，陳柏宇未拉好褲鏈獲台下歌迷「提水」。



陳柏宇騷後表示自己大頭蝦沒拉褲鏈，當時在後台只有換衫沒去廁所，而助手為此感自責。陳柏宇又自爆肥了，提到在台上自嘲矮，他表示：「我鍾意呢個高度，相信個女遺傳晒，最重要是可愛，靚不靚是見仁見智的。」