袁澧林獲提名後終有人聽意見 陳湛文演《廢J》有共鳴窮到冇得揀嘢做

■劇中Peter和Angela是鄰居，Peter為見女神亦會成日去咖啡店打躉。

■Angela很喜歡《廢J》的劇本，試鏡時已演得好興奮。

■Peter對作品好期待，因拍攝過程雖辛苦，但好過癮。

■黃秋生親自出席金馬獎，更憑《白日青春》捧走影帝。

■Angela今次雖然再演靚女，但她認為角色好跳脫，對白亦好有趣。

■Peter演「廢J」冇膽又要做殺手，窮到冇飯開仲揀嘢做。

■Peter認為《飯戲攻心》票房大賣全靠黃子華，自己只掹車邊。

■Peter在疫情期間工作量大減，試過去教班。

■Angela憑《窄路微塵》獲提名女主角，亦令大家更重視她的意見。

■周星馳在《國產凌凌漆》演特工「凌凌漆」，同樣好窮好騎呢。

陳湛文（Peter）與袁澧林（Angela）首度在ViuTV新劇《殺手廢J》合作，無膽殺手「廢J」遇上文青女神咖啡店長「曾汶清」，整定連做兵都冇資格。Peter承認同「廢J」幾似，同樣是生活迫人冇得揀工作，更期望角色被拿來跟周星馳比較，明知輸都光榮；而憑電影《窄路微塵》獲多項提名的Angela，就自爆最大分別是現在講意見，其他人終於肯認真聽。採訪：杜杜 攝影：Stanley 形象：Daniel Cheung（Angela） 髮型：Oscar Ngan@Orient 4（Angela） 化妝：Jenny Shih（Angela） 服裝：eye’s Buddy feat. VEDI、VERO、Demic_hk、Liberation_hk、New Balance（Peter）初次跟格仔導演Mike（劉諾衡）及編劇麥可暉為首的「無制限OT編集團」合作，Peter和Angela早於試鏡時已勁興奮。Peter說：「我對個casting已經好期待，可能我哋兩個都有睇Mike導以前啲綜藝節目，都覺得呢個人幾有趣，鍾意幫自己打格仔又盛，哈哈！佢係有啲癲癲哋，會令我想認識呢個新一代嘅創作人，癲喺邊方面。」而Angela收到試鏡兩場劇本，已過足戲癮，「雖然唔知成個故事講乜，但係淨係睇呢兩場覺得好似周星馳嗰啲喜劇嘅感覺，嗰種無厘頭呀、寸呀，我個角色某啲位會用啲好古怪嘅方法做開場白，所以我casting時好過癮，阿暉同返我對戲，佢寫嘢非常厲害，劇本出乎意料哋係職業編劇嘅水準嚟。」「廢J」連做兵都冇資格「廢Ｊ」之所以廢，除了無膽，仲明明生活環境唔多好，依然堅持揀嘢做，Peter都覺得這個設定夠搞嘢，「佢係既有得揀亦係冇得揀，就算幾冇飯食都覺得自己係有得揀嘅，但係佢冇得揀嘅原因，正正因為佢冇飯開。」他話好明白角色，因同自己好近，但Angela竟然唔信問︰「你會唔會呀？！《飯戲攻心》總票房第2嘅電影男星都話冇得揀，咁點算呀？！你分享多啲，係藝術上面選擇冇得揀？」Peter就解釋是生活上冇得揀，「我冇試過爛尾工作，我只係試過低budget啫！我聽我啲同業佢試過啲爛尾工作，咁咪好近囉！呢啲真係冇得呃，就好似你《窄路微塵》都係咁為咗個女先去做，係咪先？！」Peter和Angela首次合作覺得未夠喉，因「廢J」只是自行性幻想，同女神對手戲唔多，Peter笑言：「擺明係兵嚟，純FF，仲要FF完，以為自己做咗個好好嘅兵，應該係兵都不如，《淪落人》嗰款都冇呀，哈哈！可能係，『咦！掉垃圾呀？係呀！走先 bye bye』 嗰種嚟，嚴格嚟講係重感情線嘅，但係佢未必見得到嗰啲。」望可以同星爺比較Peter第一次孭飛做劇集男主角，他就借用早前首次孭飛劇集《大誠實家》蔡瀚億（BabyJohn）接受《頭條日報》訪問時的答案，「佢好似又講咗我嘅心聲，我又係冇乜壓力，我哋已經完成咗嗰個階段嘅任務，嚟緊就要睇佢出街後觀眾反應，呢套嘢係幾獨特，呢種獨特有幾多人鍾意，唔係我哋去主宰，隨緣啦！」問到會否叫老婆留意鼻鼾，來測試有冇壓力呢？他就搞笑話：「扯唔扯鼻鼾係完全睇我哋湊阿女湊得幾攰，哈哈！睇佢玩得我幾甘嘅啫！」對於《IT狗》、《飯戲攻心》和「廢J」都是演毒L，Peter坦承都不明白為何製作人都愛搵他做這類角色，Angela就認為，「你演戲演得好囉！你飾演摺、毒好，你能力嚟嘅。」講到「廢J」同周星馳《國產凌凌漆》中角色幾類似，Peter就歡迎拿來比較，「如果係就好呀，如果可以同星爺同level秤，秤吖！我輸10萬丈遠都冇問題。」Peter仲打算在星爺社交平台留言，「我前排有個image真係要扮佢，出咗之後我再DM佢，佢可能會話後生仔唔好再步我後塵，自己創新啦！」視《廢Ｊ》為考牌作對於《飯戲》票房已榮登香港史上華語片第2位，身為主演之一的Peter，就覺得心態上沒轉變，因他自覺是掹車邊，「我唔會覺得係我擔到嗰個票房，會視之為子華神擔到個票房，我坐咗個順風車，純粹係太多人愛戴子華哥，所以先會咁犀利。」反而《廢Ｊ》才算他的考牌作，所以特別期待睇。憑《窄路微塵》先後獲金馬獎和電影評論學會提名的Angela，最開心聽到大量讚賞聲，「呢幾個月得到前所未有，或者成世以嚟畀人稱讚嘅總和，我諗同大家對我嘅期望低有關，我成世喺能力上都冇畀人讚過咁多次，通常讚個頭好細，對眼好大，都幾開心。」當中前輩黃秋生的稱讚，更令她興奮，「我喺金馬獎撞到佢，當刻冇機會直接傾偈，完咗喺酒會，佢就拋下兩句，好嘢之類，再話『有睇你啲嘢㗎』嘩！開心到飛起，秋生哥原來喺啲學校分享度話有留意我呢個演員，勁開心！」她就坦承提名後，連其他人的態度都有轉變，「提名後有啲嘢係方便咗，例如我分享一啲Artistic feel時，大家會認真啲去看待，一年前講嘅嘢一樣，好似有返一啲重量咁，所以下個project我會嘗試表達多啲。」