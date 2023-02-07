姬蒂3度封倫敦影評人影后《伊尼舍林》掃5獎成大贏家

■左起：科倫絲、楊紫瓊及姬蒂喜聚頭。

■《伊尼舍林的女妖》奪5獎成大贏家。

《第43屆倫敦影評人頒獎禮》前日在倫敦舉行，《伊尼舍林的女妖》奪5獎成大贏家，包括年度英國／愛爾蘭電影、劇本、男主角哥連法路、男配角Barry Keoghan及女配角Kerry Condon。影后則由金像影后姬蒂白蘭芝憑《TAR》捧走，今次是她第3度封后，此片更獲頒年度電影及最佳導演。楊紫瓊獲頒「Dilys Powell獎」，表揚她對電影的貢獻，其《奇異女俠玩救宇宙》拍檔關繼威陪她上台領獎。老牌男星標尼菲及《黑寡婦》女星科倫絲佩芝分別膺最佳英國／愛爾蘭男女演員。最佳外語片就由朴贊郁執導、湯唯主演的韓片《分手的決心》及愛爾蘭片《恬靜之夏》同時奪得。