鄭恩地開騷為男粉絲做紅娘

闊別4年，韓國女團APINK主音鄭恩地前晚在Star Hall舉行個人演唱會。恩地獻唱第3首歌《Hopefully Sky》時，突然叫停音樂前奏，表示待觀眾準備好才再來，她唱完後解釋4年前唱這首歌的一刻令她好感動，就算她換手機仍一直保存短片。



恩地又學了些廣東話來搞氣氛，之後在粉絲互動環節，恩地在台上解答大家預早提交的煩惱。當中有21歲男粉絲寫上「好想認識一位女朋友」，恩地即場做紅娘，成功幫他找到一位24歲對象，但笑言只是做朋友，並非女友。