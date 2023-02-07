馬浚偉認同《給十九歲的我》停播

馬浚偉、施匡翹及湯寶如等昨日錄港台劇《我們的畢業禮》，馬浚偉說政府電視台沒收視壓力，最重要想承傳帶新人的目標，讓大學生參與幕前、幕後，他笑指一班年輕演員因不守時，被他「開年」訓話。



談到張婉婷執導紀錄片《給十九歲的我》惹爭議，馬浚偉對各方面感心痛，他相信張導原意是好，但溝通出現問題，令小朋友心靈受創，暫停放映是正確。說到《我》劇有學生參演，馬浚偉指大學生是成年人不需簽同意書，而他本身是校長亦是學生，會換角度去感受及了解。