Harry奪大獎興奮爆粗 Beyonce創紀綠 歷來捧走32座格林美獎

■Beyonce因為塞車，錯失了兩次上台機會。

■Harry Styles連奪兩大獎，忍不住在台上爆粗。

■Lizzo自言忠於自己，更爆粗多謝格林美大會。

■美國爵士歌手Samara Joy獲新人獎。

■Taylor Swift以露腰裝現身格林美。

■Sam Smith（右）與首位跨性別女歌手Kim Petras，奪最佳流行組合演出。

■Adele捧走最佳流行獨唱歌手獎。

《第65屆格林美頒獎禮》香港時間昨早舉行，美國天后Beyonce奪4獎成大贏家外，歷來更拿下32座格林美，成為史上獲最多格林美獎項的歌手。圖︰路透社、美聯社格林美獎今屆繼續由Trevor Noah主持，《女戰不敗》女星維奧拉戴維絲頒發最佳R&B歌曲，結果由Beyonce憑《Cuff It》贏得，可惜她因塞車，未趕及上台領獎，獎座之後由主持放到她所坐的枱上。而電視播放頒獎禮前Beyonce已贏得兩個格林美，包括最佳舞曲/電子製作及最佳傳統R&B歌手，之後她再摘下最佳舞曲/電子專輯，共贏得32個格林美獎，擊敗Quincy Jones，成為史上贏得最多格林美獎座的歌手。Beyonce奪舞曲/電子專輯獎後終於可以上台發表感受，她激動落淚並感謝神一直眷顧，又多謝父母、丈夫Jay-Z，以及在家看頒獎禮的3名子女。她賽前獲9項提名領先，歷來她總共獲88項提名，與丈夫Jay-Z雙雙成為史上最多格林美提名的歌手。英國歌手Harry Styles憑《Harry's House》奪得最佳流行專輯，以及大獎「年度專輯」，他在奪得年度專輯後，一上台就興奮爆粗：「Sxxt！」之後他被拍到與天后舊愛Taylor Swift有傾有講。Lizzo感謝Beyonce改變一生年度歌曲爆冷由Bonnie Raitt憑《Just Like That》奪得，年度製作則由歌手Lizzo憑《About Damn Time》贏獎，她首先感謝Adele，指對方讓她有愉快的一晚，她又表示一直忠於自己，更在台上爆粗，由於是直播關係，電視台來不及禁聲。最後她感謝Beyonce，透露對方改變她一生，然後再爆粗感謝格林美。「The Rock」狄維莊遜任頒獎嘉賓，頒發最佳流行獨唱歌手獎給Adele，Adele去年曾稱想認識狄維，主持Trevor在典禮期間，特意帶狄維到Adele面前讓他們認識。新人獎就由美國爵士歌手Samara Joy捧走。此外，維奧拉憑自傳《Finding Me》摘下最佳有聲書製作，讓她成為第3位黑人女星獲得EGOT（艾美獎、格林美、奧斯卡及東尼獎）大滿貫。英國歌手Sam Smith則與Kim Petras憑《Unholy》獲頒最佳流行組合演出，Kim亦成為首位跨性別女歌手獲得格林美。