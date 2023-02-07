《毒舌大狀》搞千人慶功宴 子華對票房爆升感覺傻傻地

■《毒舌大狀》舉行千人慶功宴，場面熱鬧。

■楊偲泳（右）與王丹妮希望電影能衝出香港。

黃子華、謝君豪、王丹妮、何啟華（Dee）等昨晚出席《毒舌大狀》千人慶功宴，預祝票房邁向8,000萬！由於Dee豪言在《毒》票房破3,000萬時除褲謝票，引發慶功宴上一班觀眾促他即場找數，大叫：「何啟華除褲！」掀起高潮。着定兩條褲的阿Dee最終亦肯找數，即場跟着電影主題曲大跳勁舞，然後快手除褲一秒即着返，他笑言：「後悔無向觀音借庫（褲）！」黃子華憑《毒舌大狀》及《飯戲攻心》兩片於半年內破1.5億票房紀錄，由昔日票房毒藥搖身一變成票房保證。問到子華票房已穩坐第2位，可有信心過《明日戰記》？他笑兩聲表示日前食宵夜開賭盤，他估5,000萬票房已輸一餐飯，怎料仍可再上，爆廖子妤估8,000萬穩贏，他自嘲每日感覺傻傻地，兩部戲有1.5億票房，有奇怪感覺。日前陪媽咪食飯時談到自己佔第2、3位，媽咪只表示沒可能，反問怎高得過樂蒂和林黛，子華都感覺不真實，只能報以傻笑，他更笑言若過億，會生隻翼出來鬆毛鬆翼。