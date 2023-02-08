Dee姐沉醉兩男為佢大打出手 ﻿ANSONBEAN露紅底好驚青：希望剪得走﻿﻿﻿﻿﻿

■ANSONBEAN承認有偶包，演文戲仍然未夠自然。

■Dee姐較拍劇時瘦了不少，但她唔肯公開磅數。

■劇中ANSONBEAN教Dee姐做殺手，仲教她開槍。

■ANSONBEAN為了Dee姐，跟陳湛文格鬥。

■Dee姐同陳湛文都有不少對手戲，對方亦為她大打出手。

■ANSONBEAN直言好崇尚英雄主義，跟角色「阿政」好似。

Dee姐（陳海寧）和ANSONBEAN（陳毅燊）在ViuTV新劇《殺手廢J》初次合作，兩人在劇中是師徒關係。Dee姐最開心ANSONBEAN及陳湛文為她大打出手，完成現實冇可能發生的夢想；而ANSONBEAN興奮拍打戲兩個鐘，然後OT變8個鐘，仲大讚邊拍邊消水腫，愈拍愈靚仔。 採訪：杜杜攝影：Stanley 髮型：Milk Chan@Xenter Salon（ANSONBEAN）化妝：Jenny Shih（ANSONBEAN） 服裝：Versace（ANSONBEAN）、maje（Dee姐）Dee姐自爆因為夠肥所以得到「Chloe」一角，「呢個角色係需要肥，要岩巉啲，我同Angela（袁澧林）有啲微妙嘅角力，有啲反差好啲，不過我對外講都係Mike（導演）迫我增肥。」ANSONBEAN得悉劇集有動作戲，已恨拍到流晒口水，「知道關殺手事，有得用槍，有好多動作場面，第一時間已經好high，仲知道Mike導係perfect，佢啲嘢會去到好盡、好癲，我平時都好鍾意迫到自己好盡，好鍾意挑戰玩啲極限運動，好彩cast到。」ANSONBEAN興奮開OTDee姐忍唔住主動劇透，「真係歷史性第一次，有兩個男人爭我！但係爭咩我係唔會講，等大家誤會多一陣先，我諗起都覺得好爽，收到劇本最期待無端端有男人為我格鬥嘅戲，因為現實生活真係冇可能發生，所以繼續畀我沉醉吓呢個狀態先。」這場戲原來ANSONBEAN都拍得好爽，開心位竟然係有得OT，「本身場動作戲拍兩個鐘，之後拍咗8個鐘，嚴重OT，拍得好開心，呢種OT係唔同，因為好多時OT係等拍，但係等咁耐先拍好驚拍出嚟個狀態會殘，但係拍動作戲一路開槍，一路追住『阿J』（陳湛文飾），一路喺度消緊水腫，咁樣OT係會靚仔啲。」ANSONBEAN仲首次成功挑戰打前空翻，可惜搞到走光，「我本身練係平地打，未試過高嘅位打落去，最衰嗰日開工着咗條紅色底褲，打嗰吓好激，我睇片條紅色底褲突咗出嚟，好似露咗少少底，希望剪得走，哈哈！」