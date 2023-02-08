林明禎磨煉演技 想同發哥合作

林明禎、文佩卿及陳詠燊為亞洲電影大獎學院與香港浸會大學電影學院的「由網絡甜心到演員之路︰與AFA青年大使對談」大談演藝道路發展經歷，期間林明禎表示：「希望能多接到感興趣的角色，能讓我更好地耕耘自己的演技！」此外，《飯戲攻心》導演及編劇陳詠燊和明禎更大談拍攝《飯戲攻心》的趣事、演繹角色的方法、出演喜劇的心得及收穫等經驗。

陳詠燊更透露他的下一個作品，有計劃召集《飯戲攻心》的原班人馬一齊拍攝續集，延續喜劇票房神話。明禎被問及想與哪位香港演員合作？她說：「想和周潤發合作，他有很獨特的吸引力，我經常遠足食麵都碰不到他」，引來現場一片歡呼聲。