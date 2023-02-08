零錯誤拍攝感壓力 城城自我麻醉 連摑偉仔三Take過

■吳卓羲表示，視城城和偉仔是偶像。

■譚耀文及周文健亦有份參與演出。

■導演翁子光（中）與戲中演員大談拍攝趣事。

■久未露面的金燕玲亦有出席首映禮。

■何佩瑜悉心打扮出席新戲首映。

由兩大影帝梁朝偉、郭富城首度合作主演的電影《風再起時》昨晚舉行首映禮，戲中偉仔被城城大力掌摑，城城坦言3 TAKE過零錯誤拍攝，令他有很大無形壓力。而偉仔最難忘要由零開始苦練鋼琴，到現場原來古董琴無聲，笑言大整蠱。梁朝偉、郭富城、譚耀文、周文健、金燕玲、何佩瑜、吳卓羲、謝君豪及導演翁子光等齊齊出席首映禮，久未露面的金燕玲在台上表示很感觸終於可以同大家見面。偉仔和城城在台上分享拍戲前的準備，從未接觸過樂器的偉仔今次為挑戰練鋼琴彈3首歌而感到艱苦。而城城在片中則由偉仔彈琴伴奏跳踢躂舞，跟資深老師學習多日，即使傷及腳筋也忍痛拍攝，返家要敷冰都覺值得。此外，城城也談到最難忘在戲中要大力摑首度合作的偉仔，笑言怎打得落手，城城唯有麻醉自己去投入角色並一巴掌大力打偉仔。偉仔則坦言現在不能捱夜，所以最難忘拍通宵戲。偉仔就指今次苦練鋼琴多時，當中一首爵士樂要彈得好快，他大感難度，在現場的古董鋼琴已沒聲，他仍要照樣彈，笑言大整蠱。吳卓羲趁機向偶像偷師而令城城最難忘的掌摑戲，雖然對手偉仔認為好少事，但城城坦言好長一個鏡頭直落不能錯，拍3個完全無錯的Take，拍攝不同角度力盡完美，令他有舞台劇感覺，好刺激，連打偉仔3次，大感無形壓力。偉仔也笑言不知自己有否講錯對白，他最驚講錯對白要重頭再來。問到今次兩大影帝齊齊助陣是否有票房信心？偉仔不想給導演太大壓力，只希望多些人鼓勵和支持。至於吳卓羲視城城和偉仔是偶像，可以合作就如小影迷般一度從旁偷師，讚城城在對戲時埋位即刻有戲。