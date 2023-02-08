楊偲泳爆張振朗睇兩次《毒舌》Luxi曾收Lokman手工卡

■楊偲泳羨慕Luxi曾收Lokman自製的情人卡。

楊偲泳（Renci）、MIRROR隊長Lokman女友甄吳露茜（Luxi）昨日出席情人節活動，偲泳表示近月忙宣傳電影，男友張振朗亦要開工，難夾時間而孤獨過情人節。讚男友有儀式感問偲泳有否收過振朗自製禮物？她說手寫卡，只寫了一句半句，又笑指振朗看了兩次她參演的電影《毒舌大狀》是最冧的禮物。至於Luxi就讚男友有儀式感，情人節會交換禮物，最冧收到對方自製好勁的手工卡，「有機關和立體，在第一年拍拖收到真的嚇親。我不輸蝕，做爆炸盒送給他，打開爆出來有信和合照，做了幾個通宵好攰，一生人一次，他都冧。」但她笑言之後就再沒有收過了。