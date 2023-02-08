江美儀自嘲想拍絲襪廣告但冇人吼

江美儀昨日出席港台《「相」說基本法》啟動禮，即席炮製過年菜，問她最近是否多搵錢機會？她透露有廣告接洽中，但非內衣及絲襪廣告，十年前她說想拍絲襪廣告，可惜一直沒人搵。談到林敏驄3月開演唱會邀幫手，江美儀表示想演唱，希望歌、影、視兼顧，驄哥帶她登台也沒這麼肉酸，她笑說「呃」飯食都有幾首飲歌，但唱驄哥的作品就要操練，幸有「魔音」郭柏妍墊底，最好一家人亮相。



此外，江美儀指可能4月會去日本賞櫻，日前她參加跑山活動以1.5小時完成9公里，人生首次跑山好開心，打算4月初到日本參加櫻花道跑，又聽聞6月有蜜瓜跑可沿途任食蜜瓜，她沒打算參加馬拉松，因大家認得她，若跑得差會好醜。