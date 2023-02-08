李昇基親筆撰文 宣佈與李多寅婚訊

■李多寅出身自演藝世家，母親和胞姐都是演員。

36歲韓星李昇基去年經歷被前公司Hook娛樂侵吞18年來的音樂收入後，終迎來喜訊，昨日宣佈與30歲女友李多寅將於4月7日結婚。李昇基昨日更在社交網公開親筆信：「今年在很多方面要寫長篇文章，今天要傳達我人生中最重要的決心。我決定和我愛的李多寅不再是戀人，而是作為『夫妻』一起度過餘生。」並指：「我已經求婚了，得到了答應。我將在4月7日舉行婚禮。」李昇基提到未婚妻李多寅時稱，她很溫暖，很有愛，希望大家支持他們的未來。他們前年5月被爆戀情，之後二人承認半年前開始有好感。李昇基曾跟少女時代的潤娥拍拖，但2015年分手。李多寅則出身自演藝世家，母親是於《大長今》中飾演「崔尚宮」的甄美里外，胞姐則是演員李侑菲。