鍾柔美詹天文強調After Class絕不解散 ﻿姚焯菲承諾好快返港：﻿﻿唔會退出樂壇﻿

■Yumi去年得到新城勁爆新人，對她好大鼓勵。

■After Class去年奪得首個「Yahoo!樂壇新勢力（組合）獎」。

■Windy在《廖國敏 × Johnny Yim 時光漫遊音樂會》，代替Gigi演唱有好表現。

■Chantel新一年希望大家會看到她的成長。

■由於要準備下年考DSE，Yumi今年會減少工作專注學業。

■Windy希望身體健康，才能在工作和學業有好表現。

■Chantel在紐西蘭升學，她最想學識獨立生活。

After Class成員姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文 （Windy）都覺得虎年過得好充實，有機會攞獎兼開騷。踏入兔年，由於Chantel會到紐西蘭升學，Gigi（炎明熹）亦有計劃到內地讀書，不過她們強調After Class絕對不會解散，Chantel更狂派定心丸，早已錄定新歌，好快同大家見面。採訪：杜杜 攝影：朱偉彥髮型：Hugo Poon@Private i salon 化妝：King Yip@KingsMakeup回顧虎年，Chantel最難忘跟張馳豪一齊開騷；Windy最深刻在《廖國敏 × Johnny Yim 時光漫遊音樂會》，臨時替Gigi演唱有好表現；而奪得新城勁爆新人獎就令Yumi最興奮。至於After Class先後奪得「Yahoo!樂壇新勢力（組合）獎」及「新城勁爆新人獎」，她們都覺得好開心，Yumi說：「我哋4個女仔，由《聲夢》比賽認識，一齊成長、一齊拎呢啲獎，希望大家期待我哋出嘅作品，繼續留意我哋。」Chantel最想學識獨立Windy去年病住過生日，所以最希望身體健康；而Yumi明年就要考DSE，今年是關鍵年，希望今年能平衡到學業及工作。至於已身在紐西蘭讀書的Chantel就最想今年學識獨立，更叫粉絲放心，她不會放棄唱歌，「大家唔使擔心，我真係好快會返嚟，一陣就會見到我，唔會退出樂壇，希望工作同學業都發展得非常順利。」她更強調已錄了不止1首新歌，亦好快會面世。講到Gigi亦有意到內地升大學，After Class今年會否有解散的可能？Yumi就好肯定話：「我哋係唔會解散，呢個女團同其他女團唔同，各自有自己工作，有時我哋會單獨出嚟，但無論發生咩事我哋After Class四個女仔，永遠都一條心唔會分開，大家唔需要擔心我哋會解散，遲啲仲會有作品，希望大家期待。」