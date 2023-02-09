高海寧恨搵到有緣人 望周星馳加持

■星爺好努力咁寫揮春。

周星馳日前親自揮毫寫下「心想事成」揮春，揚言會從留言選擇「有緣人」送贈，助對方願望成真，帖文一出，迅速吸引逾5萬網民以及藝人留言。日前，星爺再貼文加碼召喚最後一批有緣人，相中見他繼續努力寫，鋪到滿地都是揮春。不少人都希望成為最後一批得獎者，並出盡招數留言引星爺注意，當中幸運兒包括高海寧、傅嘉莉、張振朗的女友楊偲泳等。感情還未有着落的高海寧坦言希望能獲星爺加持，今年可以找到有緣人：「今年小女子搵唔搵到有緣人，就要睇有無你嘅加持啦！」星爺即表示：「仲搵？有緣人咪我囉！」高海寧開心得立即在自己的IG限時動態轉發：「OMG! THANKS SO MUCH 星爺，你是最好的你知道嗎？」