李昇基母親開腔 讚李多寅是最好媳婦

■李多寅表示會幸福地生活。

36歲韓星李昇基前日宣佈將於4月7日娶女星李多寅，二人拍拖3年，女方一直不被李昇基fans認可，不過李昇基母親接受《news1》電話訪問時大讚未來新抱，「被她尊敬長輩的樣子迷倒，她總是和善又惹人喜愛地靠近人。」她又提到兒子早前與前公司Hook娛樂為收入對簿公堂，她看着李多寅一路陪伴李昇基給予力量，十分感動，強調獲得了一位最好的媳婦！李多寅接受訪問時，透露做準新娘心情，但她似乎怕家族黑歷史又被提起，低調表示：「我該說甚麼話才好？要很謹慎，真的收到很多人的祝福，真的很謝謝，我會幸福地生活的。」