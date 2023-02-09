林家謙冇影 Jay爭金曲男歌手獎機會增 MIRROR能否重踏紅館港台稱難預測

■在新城及商台奪多個獎項的林家謙，在港台投票名單上完全無影。資料圖片

■Jay在多位當紅歌手未能入圍下，令他爭男歌手獎項機會大增。

■郭富城入圍「優秀流行歌手大獎」，令人驚訝。資料圖片

■港台舉行《十大中文金曲》頒獎禮記者會。

■COLLAR未獲提名「最有前途女新人獎」，網民大跌眼鏡。資料圖片

■JW避談男友被頒令破產一事。

■欣宜希望MIRROR出席頒獎禮，令樂壇百花齊放。

■Gin Lee與泳兒結伴出席記者會。

去年港台與TVB合辦樂壇頒獎禮，不過有傳兩台爭主導權問題而擘面，《香港金曲頒獎典禮》亦成為絕響。昨日港台舉行《廣播95周年 十大中文金曲》揭幕活動，宣佈頒獎禮將於5月6日假紅館舉行，各大唱片公司高層均有到場，唯獨欠TVB沒有高層出席，只有TMG旗下歌手JW現身，看來兩台不和的傳聞似非空穴來風。之前盛傳這是MIRROR去年紅館騷意外後，他們再踏足紅館舞台的首個演出，但昨日就未見組合現身。昨日出席記招的歌手包括鄭欣宜、李幸倪（Gin Lee）、泳兒、王灝兒（JW)、馮允謙等。人氣男團MIRROR、張敬軒、炎明熹、林家謙及COLLAR均未有現身。有網民發現在叱咤及新城頒獎禮上，掃了不少獎項的林家謙，在中文金曲投票名單中完全無影，而許廷鏗、謝安琪、陳柏宇、陳蕾和岑寧兒等也未能入圍角逐「優秀流行歌手大獎」，反而劉德華、郭富城、陳曉東、譚詠麟和鄭伊健等則有份入圍。在新人獎方面，女團COLLAR去年有兩首歌打入中文歌曲龍虎榜，並佔前列位置，卻未獲提名「最有前途女新人獎」。李慶華否認與TVB不和港台助理廣播處長（電台及節目策劃）李慶華否認與TVB不和，「不存在不和，上年與TVB合作是愉快的，合作不但音樂上，不同層面亦有合作。」問到TVB沒有高層到場，可覺得對方不畀面？大會總監李錦明則說：「TVB有JW及工作人員來，高層好似去了旅行。」有報道指MIRROR在紅館意外後，將在港台頒獎禮再踏紅館？李慶華表示：「MIRROR出不出席，我這刻講不到，跟返機制；在我們立場，無論獲獎與否，也希望歌手出席，因為獎項結果是當日才知道，所以好難猜測MIRROR是否出席。」對於林家謙竟然在投票名單上冇影，李錦明說：「我們是根據選舉機制，曾經上過中文歌曲龍虎榜三甲的歌曲、歌手，都會進入候選名單。」JW避談男友破產事宜問到馮允謙（Jay）因林家謙無影，變相爭男歌手獎機會大增，Jay表示隨緣，控制不到獎項成績。今年將與劉德華及郭富城等爭「優秀流行歌手大獎」，鄭欣宜笑言：「我們兩個吃爆谷吧！我有得睇明星，好開心，去年劉德華任表演嘉賓，我覺得華仔指着台下時是指向我。」此外，欣宜表示未買好友Anson Lo的自家品牌產品，追問她是否想MIRROR出席5月頒獎禮，她指最緊要熱鬧和百花齊放。TVB旗下歌手只有JW到場，JW表示聽聞高層要開會來不到，反問怎會不和，否則她不在此。JW拒談男友一家被正式頒令破產，自言從來靠自己工作，亦一直未定婚期，感情穩定不用想太多，又指人生會有高低，不放棄便可。