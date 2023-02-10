拍《廢J》要剝衫用20日修靚線條 ﻿程人富自認感性想搣甩搞笑做正劇﻿﻿﻿﻿﻿

■程人富新年願望是跟阿J、肥蚊和朱Mic組成的男團FINALLY，有更好發展。

■程人富好享受做演員，可以嘗試現實中無機會做的事。

■身為殺手公司行動主任「洛老師」，帶新入職的「廢J」熟習環境。

■程人富這幕除淨條孖煙囪，雖然不算好大隻，但隱約都見到4嚿腹肌。

■去年拍完《廢J》個幾月，撞正小薯茄6周年開騷，程人富keep住身材跟阿J爆肌演出。

■程人富拍小薯茄的節目以搞笑為主，他都好想正經演戲。

程人富在ViuTV劇《殺手廢J》演殺手公司行動主任「洛老師」，日前播出的騷肌戲，他拍得好興奮，由於這是他首次在電視上除衫，為免失禮就算只得20日預備都照操肌，雖然為角色付出好辛苦，不過正是他喜歡演戲多過做綜藝的原因，自稱好感性的他，未來希望挑戰演正劇。 採訪：杜杜服裝：Lowrys Farm HK首次跟Mike導（劉諾衡）合作，程人富cast做殺手已估計相當好玩，不過講到最好玩肯定是第2集騷肌一幕，「導演開拍前同我講，有幕要除衫，有機會除淨底褲，我聽到就好興奮啦！哈哈！」雖然他在「小薯茄」的節目都試過除衫，但現在心態已不同，「嗰時我仲未夠成熟，仲係男仔思維，未去諗要大隻，去到呢刻上電視，已經係個man嚟，唔可以再畀排骨人哋睇，雖然嗰時冇乜時間得20日，就即刻打畀我健身教練。」程人富坦承平時都有健身，但肌肉就欠奉，「我1星期1次，好似PE堂咁上咋，哈哈！教練話得返20日，唯有係乾身啲，等啲線條明顯啲，睇落大隻啲囉！」愛演戲多過做綜藝相對參與綜藝節目，程人富坦認更愛演戲做演員，「演戲可以畀你做到真實做唔到嘅嘢，就好似今次咁，或者角色做壞人就可以奉旨去做壞事，就算做主持或者綜藝節目，好玩嗰啲都係有角色扮演，會似啲演戲，所以我係鍾意有角色去做。」一直只有演喜劇機會的程人富，更渴望可以搣甩搞笑形象做正劇，就好似前輩張家輝和張繼聰一樣，「佢哋要推好多嘢先至成就到，我就梗係唔會推，因為我再推就冇得撈，哈哈！」不過，他自爆早前曾有此機會，雖然最終拍不成，已對他好大鼓勵，「真係有導演搵我拍一啲完全唔搞笑嘅角色，我幾感動㗎！我都好奇佢點解會搵我，佢就話睇到我搞笑外表下，其實裏面係個性情中人。」雖然程人富感情豐富睇戲又易喊，但他承認愛面子不敢展露脆弱一面，上戲劇堂老師都鼓勵他要衝破自己，「我唔敢釋放情感出嚟，但若然有機會演，我都夠膽去嘗試。」