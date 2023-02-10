韓星劉亞仁涉濫藥 被扣查限制出境

■劉亞仁憑《思悼》獲封青龍最佳男主角。

曾憑電影《思悼》、《收屍人》獲封史上最年輕青龍影帝的劉亞仁，前日傳出因涉嫌注射異丙酚而被警方調查，震驚韓國及全亞洲。前日下午韓國《東亞日報》率先報道，一名30多歲的頂級男星因頻頻在多間醫院注射異丙酚，而被食品醫藥品安全處盯上，並轉交警方協助調查。當地警方已採集了該男星的體毛，並委託國家科學調查院作檢查，更下令限制他出境。前晚劉亞仁的經理人公司UAA證實，劉亞仁因異丙酚問題正接受警方調查。據知，劉亞仁自1月初赴美旅遊，直至本月5日才回韓，翌日即獲警局通知接受調查，他承認打過異丙酚，但就否認濫用藥物。