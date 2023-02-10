群姐任炸雞店代言人 變身女神獲粉絲撐場

■群姐獲粉絲撐場，更封她為女神。

■群姐好開心為粉絲簽名。

許思敏（群姐）昨日到中環碼頭為韓國炸雞店CHIMAC擔任代言人，化身女神與粉絲享用炸雞放題，獲粉絲歡迎並親筆為粉絲簽名。對於被形容是女神，群姐表示好開心，因為有粉絲撐場才有機會做女神，覺得感動。問群姐一角受歡迎是否接不少工作，她笑言：「無10個，8個啦，搵我拍炸雞廣告都開心。」她笑言自己也喜歡食炸雞，可以和粉絲一齊食好開心。群姐直言大家都不會叫她本名，愛叫她群姐及Isabella，但她不會介意，更開心因此接到不少廣告，特別是家庭用品，更會安排她以群姐的角色上陣，以搞笑開心為主。問可會有更多劇集找她演？她笑言：「沒有幾組戲在身咁誇張，我都有拍其他劇，其實我沒有大家想像咁忙。」問到接廣告收入大增如何花費？群姐表示：「我都想去旅行，不過和好多女士一樣，我都貪靚㗎，啲錢拎去買衫、做美容保養，因為現在多人認得我，當然想扮靚些，大家見到都覺得精神。」