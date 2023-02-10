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艾妮劉若寶恨向華仔偷師

2023-02-10 列印
■艾妮與劉若寶（右）不約而同對華仔心心眼。
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英皇藝人艾妮和劉若寶出席電影《流浪地球2》首映禮。艾妮指這套超級大製作電影在內地票房大收，若香港有如此大製作，她也想參與。二人異口同聲表示，很想與劉德華合作，艾妮很鍾意華仔的歌《忘情水》，在家唱K也經常唱這首歌，「無論在演戲或唱歌，也想向華仔偷師，更希望可以跟華仔一起在台上演唱。」

劉若寶笑言聽到華仔的名字便心心眼，她大讚華仔有才華，也聽聞他很照顧後輩，所以很想與華仔合作。此外，艾妮透露，將飛往日本為Hi-Fi碟錄音、拍攝唱片封面及MV等，屆時與日本當地攝影隊合作，她希望自己可以參與更多。
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