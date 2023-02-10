英皇電影《流浪地球2》首映 劉德華睇好科幻片 更蓬勃宏大

■左起：謝偉銓、林健鋒、馬逢國、楊政龍、劉德華、盧新寧、楊受成、胡定旭、容永祺、霍啟剛及容海恩合照。

■楊政龍（左一）、盧新寧（左二）及楊受成夫婦（右一、二）現身《流浪地球2》首映禮。

■英皇集團副主席楊政龍在首映禮致辭。

■英皇群星齊齊為《流浪地球2》造勢。

■左起：楊受成與胡定旭、林健鋒、邱浩波及容永祺相見甚歡。

■近年甚少出席公開場合的劉德華，好受粉絲歡迎。

■呂良偉與太太楊小娟力撐《流浪地球2》。

■電影的變臉技術，令人歎為觀止。

中國科幻電影《流浪地球》於2019年獲得觀眾高度支持，4年後，英皇電影《流浪地球2》視效震撼升級，內地上映至今衝破40億港幣票房，昨晚在銅鑼灣時代廣場英皇戲院舉行首映禮，劉德華聯同英皇集團主席楊受成博士及英皇集團副主席楊政龍現身支持，久未公開露面的華仔表示票房獲佳績是一大鼓舞，看好科幻片可以更蓬勃宏大，笑言香港導演看到他在片中造型後不妨邀他參與。電影《流浪地球2》除了視效數量及場景規模升級，震撼如太空電梯、空間站墜落、引爆月球等大場景外，演員減齡、增齡細節、門框機械人等也花費大量心血，讓觀眾讚歎。片中故事涉及幾十年的時間跨度，主角吳京和劉德華一下子回到青春樣貌，「變臉」特效令人驚艷。劉德華在電影中要以年輕的態度去演，劇組找來一個21歲的少年，去呈現21歲的人面對愛情的行為動作，讓演員更好地呈現年輕的自己。華仔撐鄭秀文封影后華仔在首映禮表示久未在公眾場合見大家，指《流浪地球》為科幻片開啟大門，他早在大家未接觸《流浪地球》時，已認識導演郭帆並得知對方籌拍科幻片，今次獲邀參演，看劇本後相信對方能為科幻片新題材做些東西，但一直擔心受內地疫情影響，到上映時，內地疫情放緩，觀眾能入場看，坦言票房受很大鼓舞，可以更蓬勃和宏大，叫香港導演若看完不妨邀他參與。華仔受訪時表示如安排到都會去謝票，他又指香港和內地拍科幻片經驗不多，看到《明日戰記》和《流浪地球》有很大進步，仍是學習階段，不久將來更多機會。問到會否帶囡囡去看，華仔不知她會否喜歡，如她喜歡都會帶她看，囡囡見他在片中攬另一個女兒亦不會呷醋。談到香港金像獎公佈入圍提名，華仔表示個個都是好友，黃秋生和劉青雲都會撐，還有好拍檔鄭秀文提名影后，他直認偏心坦言愈親愈撐。楊受成對科幻場景驚艷《流浪地球2》內地上映至今已打破40億港幣票房大關，成績斐然，楊受成昨晚分享電影觀後感，他表示：「今次非常高興英皇電影能夠榮譽獨家發行《流浪地球2》，與觀眾一同見證這套愛國科幻電影的又一里程碑。《流浪地球2》精采的科幻場景讓我感到驚艷又震撼，電影讓觀眾看到中國人面對犧牲毫不猶豫、奮勇向前的拼搏精神。《流浪地球2》將中國科幻電影提升到了世界級水準，透過電影詮釋了人類命運共同體的深刻內涵，表達出中國人獨有的精神氣質和人文情懷。」英皇集團副主席楊政龍受訪時表示，英皇電影很高興能成為《流浪地球2》聯合出品方，並參與港澳及東南亞地區的獨家海外發行工作，他看了第1集，而第2集有劉德華，更值得支持。他透露英皇電影將有更多元化發展，只要有好劇本和好演員都會積極投資。問到《流浪地球2》的票房期望，他表示今天是第一天，由零開始，希望有好成績。