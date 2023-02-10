《正義迴廊》掃16項提名威盡 麥沛東 楊偉倫 越級挑戰秋生青雲爭影帝

■張繼聰及袁澧林憑《窄路微塵》入圍角逐影帝影后。

■曾兩度摘下金像獎影帝的劉青雲，憑《神探大戰》再戰影帝。

■《燈火闌珊》除張艾嘉入圍影后外，周漢寧亦獲提名最佳新演員。

■毛舜筠以《阿媽有咗第二個》，再獲提名爭奪影后寶座。

■鄭秀文有機會憑《流水落花》首度封金像獎影后。

■鏡仔Edan及Jer有份角逐最佳新演員，其中Edan一人佔兩席位。

■《白日青春》的黃秋生及林諾，分別獲最佳男主角及最佳新演員提名。

■古天樂監製及演出的《明日戰記》，獲11個提名。

■香港電影金像獎協會主席爾冬陞，做出第41屆的手勢。

■香港電影金像獎昨日舉行記者會，宣佈入圍名單。

《第41屆香港電影金像獎》將於4月16日假香港文化中心舉行，昨日公佈提名名單，《正義迴廊》獲「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳男、女主角」等16項提名，成為提名之冠。《神探大戰》、《明日戰記》和《飯戲攻心》同獲11項提名。由舞台劇轉戰影壇的麥沛東、楊偉倫雙雙首度爭影帝，越級挑戰黃秋生和劉青雲。袁澧林再次和張艾嘉爭金像影后，與毛舜筠、鄭秀文、蘇玉華混戰。《正義迴廊》兩位男主角麥沛東和楊偉倫由舞台劇轉戰電影，齊齊首獲影帝提名，與同樣憑《窄路微塵》首次入圍的張繼聰，惡鬥《白日青春》黃秋生和《神探大戰》劉青雲兩位影帝級人馬。影后方面同樣競爭激烈，《窄路微塵》袁澧林以影壇新人姿態挑戰《燈火闌珊》的張艾嘉、《流水落花》鄭秀文、《阿媽有咗第二個》毛舜筠以及《正義迴廊》蘇玉華，當中張艾嘉早前已憑《燈》奪得金馬影后，未知能否再下一城再奪金像影后。張艾嘉回應入圍時表示：「香港的霓虹燈才是《燈火闌珊》的最佳女主角。」偉仔城城未獲影帝提名麥沛東受訪時指：「有咩開心過一個人提名？就係兩個一齊提名，好開心可以同我好兄弟阿卵（楊偉倫）一齊提名。」楊偉倫就表示：「好神奇！估唔到自己可以入到圍，算係一個人生成就解鎖。」而黃秋生搞笑回應：「入圍最佳男主角梗係好開心啦，開心到好似辦喜宴咁！不過辦喜宴呢就要使好多錢㗎喎，咁所以呢，就會有啲壓力啦！」《風再起時》獲8個提名以技術獎為主，演員僅得許冠文獲提名最佳男配角，男主角梁朝偉和郭富城均不獲影帝提名，黃子華亦未能憑《飯戲》角逐影帝。Edan獲兩項新人提名MIRROR成員呂爵安憑《闔家辣》和《過時•過節》、柳應廷憑《阿媽有咗第二個》獲提名「最佳新演員」，姜濤則憑歌曲《風雨不改》（《阿媽有咗第二個》）獲提名「最佳原創電影歌曲」。此外，《明日戰記》電影總監製古天樂回應話：「《明日戰記》係香港電影一個新嘗試，作為科幻片進步的空間可以好大，最緊要百花齊放，希望帶多啲新元素給觀眾選擇。」而獲最佳男配角提名的林海峰鬼馬回應：「好有信心，落選！」