《正義迴廊》掃16項提名威盡 麥沛東 楊偉倫 越級挑戰秋生青雲爭影帝

《正義迴廊》兩位男主角麥沛東和楊偉倫由舞台劇轉戰電影，齊齊首獲影帝提名，與同樣憑《窄路微塵》首次入圍的張繼聰，惡鬥《白日青春》黃秋生和《神探大戰》劉青雲兩位影帝級人馬。影后方面同樣競爭激烈，《窄路微塵》袁澧林以影壇新人姿態挑戰《燈火闌珊》的張艾嘉、《流水落花》鄭秀文、《阿媽有咗第二個》毛舜筠以及《正義迴廊》蘇玉華，當中張艾嘉早前已憑《燈》奪得金馬影后，未知能否再下一城再奪金像影后。張艾嘉回應入圍時表示：「香港的霓虹燈才是《燈火闌珊》的最佳女主角。」
偉仔城城未獲影帝提名
麥沛東受訪時指：「有咩開心過一個人提名？就係兩個一齊提名，好開心可以同我好兄弟阿卵（楊偉倫）一齊提名。」楊偉倫就表示：「好神奇！估唔到自己可以入到圍，算係一個人生成就解鎖。」而黃秋生搞笑回應：「入圍最佳男主角梗係好開心啦，開心到好似辦喜宴咁！不過辦喜宴呢就要使好多錢㗎喎，咁所以呢，就會有啲壓力啦！」
《風再起時》獲8個提名以技術獎為主，演員僅得許冠文獲提名最佳男配角，男主角梁朝偉和郭富城均不獲影帝提名，黃子華亦未能憑《飯戲》角逐影帝。
Edan獲兩項新人提名
MIRROR成員呂爵安憑《闔家辣》和《過時•過節》、柳應廷憑《阿媽有咗第二個》獲提名「最佳新演員」，姜濤則憑歌曲《風雨不改》（《阿媽有咗第二個》）獲提名「最佳原創電影歌曲」。
此外，《明日戰記》電影總監製古天樂回應話：「《明日戰記》係香港電影一個新嘗試，作為科幻片進步的空間可以好大，最緊要百花齊放，希望帶多啲新元素給觀眾選擇。」而獲最佳男配角提名的林海峰鬼馬回應：「好有信心，落選！」