黎峻朱天想參演科幻片

英皇藝人黎峻和朱天出席英皇電影《流浪地球2》首映禮，二人均都表示想參演科幻片，朱天經常打機，特別留意科幻片，本身喜愛睇喪屍片，當然想成為科幻片的人物角色。黎峻直言拍科幻片是其目標，會幻想自己可以在外太空，感覺很好玩。



朱天則透露之前拍攝《潛行》已跟劉德華合作過，覺得華仔既親切又陌生，因華仔是該片監製，教他怎樣演繹角色，當時自己一直跟華仔見面。黎峻也表示很想跟華仔合作，笑言凡是新人都想跟華仔這位前輩合作。