艾粒道歉兼改節目內容 余迪偉被欺凌：﻿﻿﻿嬲會完但歧視不會完﻿﻿﻿﻿﻿

■余迪偉表示不評論艾粒是否歧視同性戀者。

■昨午余迪偉做完商台節目後受訪，回應事件。

■艾粒前晚開騷，被指使用余迪偉的溫泉相開玩笑。

■當奴和少爺占昨午分別於社交網發文向迪偉道歉。

由當奴（唐劍康）和少爺占（甄子康）組成的組合I Love You Boyz（艾粒）前晚開騷，但未經商台同事余迪偉同意而使用其溫泉相並取笑其性取向。迪偉前晚嬲爆在社交網發文，指控艾粒性取向歧視和職場欺凌，並於昨午做完商台節目後受訪回應事件。而艾粒昨午於社交網發文向迪偉道歉。余迪偉昨午4時見傳媒，親自就前晚發文怒轟艾粒開騷，在台上公開就其浸溫泉相開玩笑一事開腔。迪偉表示前晚並沒睇騷，是朋友傳照片給他看，他指艾粒未經同意就用他的照片，而他事前也不知艾粒演出有此內容，令他有感而發，「我身邊好多朋友都受到職場欺凌和性別認同欺凌，我有個ex就是因為承受不了歧視而租屋燒炭自殺。（原不原諒他們？）會原諒他們，始終一起工作，嬲會完，但歧視不會完，現在是時候停止，希望不會再有下一次。」迪偉坦言被艾粒拿來開玩笑已有十年八年，又提到早前出席商台的籃球活動，被指「迪偉掂過個波好污糟，你哋唔好掂。」並提到其中一件令他感覺最差的事，「曾有同事帶小朋友來公司玩，小朋友同我玩的時候，同事老公就叫小朋友不要同哥哥玩，話我玩後面。」他指今次爆發出來，除為自己發聲，也為身邊好多受職場欺凌及性別認同受欺凌的人發聲。不會主動要求當面道歉問到艾粒屬高層，會否怕以後無運行？迪偉表示都要面對，並強調自己是真心原諒對方，公司沒逼他，並謂今次事件已告一段落，他不會向平機會作出投訴。迪偉不評論艾粒是否歧視同性戀者，問到可有受《給十九歲的我》事件啟發而發聲？他強調並沒關係，不要相提並論。至於會否想艾粒當面道歉？迪偉表示：「不會主動要求，我諗他們做完騷之後應該會啩。（還是朋友嗎？）如果他們當我是朋友，我都OK。」