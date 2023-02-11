鄧麗欣對影后冇期望 余香凝預告同老公行紅地氈

■未獲提名金像影后的鄧麗欣指，見到其他演員入圍已經好開心。

鄧麗欣（Stephy）及余香凝（Jennifer）前晚出席電影《殘影空間》首映，Stephy被問到是否有信心承接《飯戲攻心》票房？她坦白指今次題材較難，但同時相信有奇蹟，期望能承接香港電影的氣勢。《飯戲》在金像獎獲多項提名，但鄧麗欣沒入圍影后，她沒因此失望，因沒太大期待。Jennifer表示在婚前拍攝該戲，奶奶最近看，覺得當時她的樣貌很BB，她的角色常被家暴，雖是借位拍攝，但亦覺得不開心及很累。談到憑《緣路山旮旯》入圍角逐金像獎最佳女配角，余香凝收到消息時很開心，她笑說當時老公不在所以沒攬住他錫，但有攬囡囡狂錫。她會看身形才決定頒獎禮戰衣，最少會露背，亦會拖老公行紅地氈，坦言光榮時刻是恩愛幸福事。