Sammi第10次角逐影后︰再一次平常心的操練

■憑電影《流水落花》讓Sammi第10次角逐影后獎項。

第41屆香港電影金像獎前日公佈入圍名單，鄭秀文（Sammi）憑電影《流水落花》中飾陳天美，角逐最佳女主角殊榮。原來今次已經是Sammi第10次角逐影后獎項，前晚她在社交平台發表感言，並表示自己從喜劇演員身份走到今天並不容易，她說︰「這次人生中第10次提名女主角獎項。千頭萬緒，很多感受。從喜劇演員身份開始，走到今天，『drama演出終於被相信被看見被肯定』，這條路極之漫長，這個第10次提名，Mi倍感珍惜，感觸亦深。」Sammi感謝各評審投票令她有入圍的機會，謝謝《流水落花》的團隊，並稱：「多謝作為觀眾的你們，一直陪着我走這條電影之路。再一次平常心的操練。」不少圈中好友包括甘比、車婉婉、謝安琪、蔡卓妍、王丹妮等都有留言恭賀，Sammi亦有一一回覆答謝。