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《造星V》參賽者首度亮相 Lokman肥仔擺明偏心

2023-02-11 列印
■《全民造星V》經過選拔共誕生94名參賽者。
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ViuTV真人騷《全民造星V》經過選拔，今年共有94名參賽者誕生，其中84名參賽者昨日首度曝光，現身九龍灣優先場，當中7名來自馬來西亞及10名來自北美。MIRROR隊長Lokman跟ERROR隊長肥仔（梁業）都表示會偏心自己所揀的參賽者。參賽者本身職業除了演員、歌手及模特兒，亦有大律師、中醫、工程師及審計師等，僅得17歲的7號王諾言年齡最小，來自大馬的45號鄭如川年齡最大，現年35歲。

過往4屆《全民造星》均由黃慧君（花姐）擔任監製，但今年突然換上許敬麟出任監製，但花姐昨日依然低調現身錄影廠。AK昨日臨時缺席，Lokman透露因AK作感冒，為了MIRROR齊人出席活動，所以AK急睇醫生。

Lokman又讚姜濤現時狀態不錯亦瘦了。身為《造星V》導師的陳蕾與陳健安（On仔）表示今屆的整體實力不俗，較少古靈精怪參賽者，實力也頗高。■有份揀卒的Lokman（左）及肥仔表明會偏心。
■有份揀卒的Lokman（左）及肥仔表明會偏心。
■前監製花姐昨日亦有低調現身。
■前監製花姐昨日亦有低調現身。
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