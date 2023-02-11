英皇力捧7男女歌影視齊發力 楊天宇自度穿越劇本做男一 李靖筠恨唱現場騷

■Angus決定兔年主動出擊，親自參與創作劇本畀自己演。

■Angus跟魏浚笙合作《超神經》，不打不相識。

■Aiden想趁年輕拍偶像劇，呼籲製作人考慮搵他。

■Gladys在疫情下只能在《今晚唱飲歌》，隔住鏡頭唱歌畀人聽。

■Gladys認為音樂有較大主導權，所以新一年仍會努力創作。

■Polly自知演技仍很幼嫩，未來仍會繼續努力上戲劇堂提升實力。

■Andy新一年會努力經營社交平台，望增加曝光率。

■Suey開心透露踏入新一年已有拍劇機會，兔年有個好開始。

■Kenneth期待完成手上工作跟家人到日本旅行，瘋狂食超愛三文魚刺身。

英皇娛樂近年積極培育新人，簽了多名有潛質藝人，踏入兔年更打正旗號以「Nine up」來力捧曾樂彤、楊天宇（Angus）、李靖筠（Gladys）、洪助昇（Aiden）、郭思（Suey）、黎峻（Kenneth）、劉若寶（Polly）、黎展峯（Andy）及朱天。訪問當日雖然曾樂彤和朱天因身體不適缺席，其餘新星仍開心分享歌影視新發展，更會積極參與創作，連幕後都撈埋。採訪：杜杜 攝影：羅安強髮型：Vic Kwan@ii Alchemy Hair&Nail（Aiden）、Ladol Ko（Andy）、ritzlam@leonardo3_hair_corner（Angus）、Zap Tang@Toni & Guy（Suey） 化妝：Melody Chiu（Suey） 服裝：MAX&Co. @maxandcohk（Gladys）、AMI PARIS from I.T（Angus）、 H&M@hm（Kenneth & Polly） 場地：Studio Meta28歲Angus虎年滿意能參與電影《海關戰線》、《爆裂點》及賀歲片《超神經械劫案下》，尤其《超神經》是首次拍喜劇，拍得超開心。踏入兔年，他首先望上映中的《超神經》有好反應，「希望觀眾入場，可以好開心、心情好輕鬆咁樣出返嚟。」主力拍戲的他，最想可以做男一，更加跟朋友積極度劇本，希望為自己製造機會，「我想拍穿越嘅嘢，有啲愛情，又有啲打鬥，有少少古裝同現代咁。」他已計劃好，完成劇本後會向老闆楊受成博士叩門，期待兔年可成事。李靖筠想在觀眾前演唱29歲Gladys去年因疫情影響，工作量不算多，但都有電影《深宵閃避球》及新歌《00000》推出，反應不俗令她都好開心。今年她就坦承想多做現場騷，「我好似2019年一入行就疫情，所以成日聽大家講好熱鬧好多騷嘅情況，好想感受返呢個氣氛，之前我做得最多嘅live係《今晚唱飲歌》，都係對住部cam，冇乜點樣見住觀眾唱歌，好想體驗吓，另外拍咗套新戲，希望年尾上畫時口碑OK啦！」洪助昇望親自執導MV27歲Aiden去年除有機會拍劇和電影，更推出《憑實力單身》、《Mask Off》及《生活復常》3首歌，還憑《憑實力單身》奪得「勁爆新媒體歌曲」。充實的虎年令他對兔年有更多期待，他更大賣關子今年將會跟老友合作，「留意我IG story大家會估到，等大家自己去揭曉啦！」他亦期望今年可以親自執導MV，「我係啲諗法好多嘅人，想喺MV上面呈現多啲我唔同面向，但經過導演去呈現一定有刪減或者用佢角度，我想試吓成首歌視像化時，我可以更加赤裸去呈現我諗法。」郭思期待再圓歌手夢28歲Suey虎年加盟後即有機會參與賀歲片《超神經》，兔年她承認會更加貪心，「其中一個願望同啲好有經驗同出名嘅導演合作，譬如邱禮濤導演，有睇佢啲戲都覺得好精神，同埋之前睇《神探大戰》，亦好想同韋家輝導演合作。」2020年曾推出過歌曲《女朋友們》的她，亦想再出歌，「當時冇好好喺呢方面發展，今年希望可以試一試，將遺憾好好彌補，之前有返公司試音，睇吓公司聽完覺得如何啦！」黎峻自認暖男啱演霸道總裁30歲Kenneth由靚仔化妝師轉戰幕前，虎年對他來講仍是適應期，但能夠參與電影《海關戰線》、《爆裂點》及《紮職2》，令他吸收了很多經驗。他踏入兔年便有新工作，為都巿喜劇開工，而他最期待有機會拍偶像劇，「霸道總裁都想試，有朋友都話我啱做，我照鏡都覺得係有啲霸道，個樣呃到人啫！我其實係暖男嚟，都好關心身邊嘅人，好似有啲想嘔，哈哈！」劉若寶想做特工拍偵探片33歲Polly在2020年參加《全民造星III》晉身40強，翌年成功在「冤枉新秀訓練營」奪得冠軍，去年正式出道便參演《分手專家》、《衝鋒》、《海關戰線》、《七人樂隊》及《不日成婚2》等電影 ，雖然不算重要角色，已令她很滿足。新一年她最期待拍懸疑偵探片，更夢想可以做打女，「我成日發夢做特工，講出嚟都畀人笑，哈哈！o依家都有上啲動作堂，要吊威吔做啲高難度動作，受傷少事，學到嘢係自己嘅。」黎展峯把握好首次拍劇機會25歲Andy去年新人年先後推出歌曲《跳》及《To Go》，發展不俗，今年雖然已沒有新人光環，但已開始錄製新歌，「我搵咗個好鍾意嘅唱作歌手寫咗呢隻歌，我幾鍾意嘅曲風，同上年嘅歌有少少唔同。」新一年他更有新嘗試，第一次演戲拍劇，「角色性格文靜啲，同我幾唔同風格，第一次拍劇係挑戰又緊張，但真係好彩，其他平台覺得我可以試，會盡量把握好呢個機會。」