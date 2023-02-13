《新四十二章》夠Cult 全靠演員豁出去

■陳豪在劇中演得好放。

■糖妹演的陳永華造型，耳環好有含意。

■鄭子誠（右）的迷人聲線，令人忍俊不禁。

■一班綠葉在劇中都好有發揮。

早前見有專欄寫到，無線翡翠台黃金時段在廣東省收視，原來有成1,400萬觀眾。當然好快就有班見不得無線好的人，衝出來質疑數字真確性。該位專欄作者不慌不忙，提供資料來源以正視聽，數字是不會騙人，證明無線在廣東省收看觀眾是貨真價實。要知道廣東省人口約為1.26億人，即係話有超過一成廣東省觀眾收睇無線節目，數字可謂驚人。在現今大灣區洪流下，無線如能夠善用跨境優勢，前途一片光明。無線在廣東省有幾巴閉，不在今次討論之列。筆者反而想講無線是如何能夠「跑出來」有此成績。想知道箇中原因，從近日翡翠台熱播劇的《新四十二章》，大概可以找到答案。睇返《新》劇首播收視，7天跨平台總收視就有24.3點，表示超過150萬觀眾收看，是一個不俗成績。角色大兜亂增收看性首先劇集的構思已經別出心裁，以金庸的名著《鹿鼎記》做脈絡，貫以前世今生及不同維度作綱領，在人物上來個大兜亂，「韋小寶」變江嘉敏、「陳永華」係糖妹、龔嘉欣竟然是「鰲拜」。一開場已殺觀眾一個措手不及，來個人物大競猜，加上解謎尋寶的必殺技，自然吸引觀眾追看。多變和不落俗套，是無線劇在廣東區受歡迎的其中一個因素。再來的重點是好劇本有好演員配合。你見到陳豪明顯沒有跳舞天份，劇中依然有段他跳街舞o氹龔嘉欣的戲。身為視帝的陳豪就是不怕觀眾笑，為部劇放下身段。同嬌滴滴的龔嘉欣一樣，居然肯去黐到一面鬚扮男人，未必每位女演員都可以接受變「火雞姐」。意外驚喜的是演「海大富公公」的鄭子誠，一直都認為他的搞笑能力是被嚴重低估，今趟得到證明。有場戲講他要用「聲」喚醒昏迷的陳豪，他有句對白是「聲……是用嚟撚㗎」，迷人的聲線配上抵死動作加表情，再諗返他現實中「音樂情人」的稱號，已經令人忍俊不禁。綠葉令劇集生色不少出色不止一班主要演員，《新》劇還有一群綠葉扶持。江嘉敏身邊的「炒股十二太保」，位位鮮明性格，人設非常立體。好似「有口難言」的翰叔、「頭文字D飛車唔會倒瀉奶茶」的肥叔、「黑社會大家姐」的波姐，每人都演得恰如其份，誰都搶不了誰的戲份，為劇集起了絕佳化學作用。無線劇集跟香港及內地，特別是廣東省一帶觀眾一起成長，過往香港電影成功在於夠癲、破格，這項要素移植到港劇，本港及內地觀眾自然睇得心領神會。就係無線劇這陣「港味」，令到她可以在內地龐大的市場分到一杯羹。其實細心睇《新》劇，在細節位都落了苦功，糖妹的陳永華造型已叫人拍案，細心的網民還留意到她戴的耳環，原來暗含她來自不同維度的玄機，就這一點筆者自問眼拙看不出來。但證明肯用心、敢去試，香港及內地以至海外觀眾都會睇到，因為他們都是識貨之人。作者：劉星予