保錡留在終點等發哥集郵 蔡思貝破個人紀錄被余德丞指好黐線

■蔡思貝（右）與梁諾妍都是跑得之人。

■林奕匡完成比賽後，開心自拍。

■余德丞笑言，真係追唔到蔡思貝。

■C AllStar成員梁釗峰（左）、陳健安參加10公里賽事。

■湯令山與張蔓姿完成賽事，成績不俗。

■Sammy與老婆盧巧音拍住拖參賽。

一眾熱愛運動的藝人昨日參與渣打馬拉松賽事，蔡思貝打破其個人紀錄，於3,000多名女選手中排120名，連緋聞男友余德丞也笑指思貝黐線，快到追唔到。巨星周潤發的出現引來哄動被包圍集郵，ERROR成員吳保錡也在終點等候與發哥合照。無線「女鐵人」蔡思貝昨日參加半馬賽事，最後以1小時47分34秒完成，於3,151名女選手中排120名，更比2018年參賽時快了21秒，認真厲害。思貝指全程最辛苦是後段：「跑西隧嗰陣多斜路，呢個唔係我擅長，所以比較吃力。」思貝透露賽前花了兩個月訓練，雖然已盡力，但覺得可以做得更好，提到余德丞指她跑得很快，她笑說：「佢偏心我啫！」思貝希望日後能參加全馬賽事，認為人生總要跑一次全馬，亦希望參加海外賽事來測試自己的實力。保錡目標參加半馬余德丞自心臟出事後，首次參加馬拉松，最終他以1小時19分28秒完成10公里賽事。余德丞表示事前亦沒有特別操練，今次不看成績，能完成已經好滿意。問為何不與緋聞女友蔡思貝一起跑？他說：「唔會，佢跑半馬，佢一向黐線，快到追唔到，同埋佢有經專業訓練，（叫佢訓練你？）唔使，之後約食飯就好。」昨日最驚喜的是同樣熱愛運動的周潤發現身參加10公里賽事，在終點被眾跑手圍着集郵，與發哥同組的吳保錡以55分12秒完成賽事，雖然他比發哥更早到達終點，但亦等到發哥到達後影合照。保錡表示因想突破自己，所以首次參加馬拉松：「我覺得每個人起點唔同，我以前可能好肥、形象好差，今年想醒一醒，所以跑步、做gym，目標係今年參加到半馬或全馬。」問他這次最大收穫是不是能跟發哥集郵？他說：「係見到香港原來有咁多人做運動。」此外，參與10公里賽事的還有C AllStar成員陳健安、梁釗峰，歌手湯令山、張蔓姿及林奕匡等。梁諾妍獲老公越洋打氣梁諾妍（Inez）參加全馬賽事，最終以3小時57分16秒完成比賽。相隔3年再跑全馬，Inez表示對這次成績已很滿意，除了是成為媽媽後首次參賽，再加上有舊患在身。她笑指出門前女兒仍在睡覺，回家才會跟她一起慶祝，身在巴西的老公洪永城有傳「加油」訊息跟她打氣。而樂隊Kolar主音Sammy亦參加全馬，最終以3小時23分20秒完成賽事。