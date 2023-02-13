龔嘉欣口快快稱帶男友見陳豪

■周嘉洛與江嘉敏為《新四十二章》宣傳。

陳豪、龔嘉欣、周嘉洛及江嘉敏等為劇集《新四十二章》宣傳，龔嘉欣最近傳與松岡哲也拍拖兩年，已發展到同居階段，問嘉欣會否帶男友給陳豪過目？嘉欣口快快說：「可以，有機會。」之後她更正說認識更多生意拍檔是好事，指陳豪鍾意咖啡，她鍾意甜品，可以做生意拍檔。周嘉洛首次出席《新四十二章》宣傳，他解釋之前請假兩星期陪媽咪返內地探親及拜祖先，入行以來他第一次回鄉，但並非衣錦還鄉，鄉親前輩鼓勵他努力工作，廣東省都有人認得他，知道他拍劇沒時間，沒催他拍拖。問他會否搵圈內人拍拖？他表示不介意，主要講緣份。周嘉洛表示下月會為《痞子殿下2》開工，已有心理準備與陳瀅的緋聞又會翻炒。