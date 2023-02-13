■囝囝Duncan與一班小朋友踢用紙搓成的足球。

■Christy一家住的帳篷環境相當唔錯。

■近距離接觸犀牛，Christy表示心驚驚。

■Christy餵長頸鹿好開心。

■Christy希望可以再與家人到訪非洲。

■Christy體驗製作咖啡豆的流程。

由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《非洲潮什麼》，本周一至周三晚10點半於翡翠台播映最後三集。Christy一家玩轉南非之後轉戰肯雅，展開非洲野生動物之旅，更在探訪當地原住民時一度感觸落淚。今晚播出的一集，Christy帶大家玩轉肯雅首都內羅比，首站是到訪長頸鹿保育中心餵長頸鹿食嘢！之後Christy帶大家參觀內羅比國家公園，由於該公園是世界唯一一個位於首都的野生動物園，所以這裏的動物非常接近城市，畫面相當有趣。內羅比國家公園的最大賣點，就是有犀牛出沒，Christy見到犀牛蹤影時更大為緊張：「佢哋真係好大隻，會唔會攻擊我哋㗎？」這趟旅程的尾聲，Christy參加了Coffee tour，除了大歎靚咖啡，更會體驗製作咖啡豆的流程。有幸見到非洲五霸隨後Christy一家乘內陸機到肯雅的馬賽馬拉體驗Safari之旅，更可以一次過探訪到「非洲五霸」——獅子、大象、水牛、豹和犀牛，她說：「導遊話我哋好幸運，因為啲豹平時好鍾意匿埋，見到豹已經好難得，o依家佢行嚟行去係更加難得。」之後更有幸目擊獵豹獵食過程。最後一集，Christy帶小朋友到馬賽馬拉的部落探望原住民，喜歡動物的女兒Kasey跟當地人學揸羊奶，好動的囝囝Duncan則與一班小朋友踢用紙搓成的足球。雖然原住民的生活看似原始簡單，但卻充滿着快樂兼無憂，Christy與原住民交流時一度感觸哽咽說：「佢哋唔信我哋係一家人，以為係分開嚟嘅遊客，因為喺佢哋眼中，老公唔會成日陪住佢哋，一啲好簡單嘅嘢都令到佢哋好開心，同佢哋講我係一個三個小朋友嘅媽媽，佢哋真係拍晒手，覺得我哋係好幸福嘅家庭。」