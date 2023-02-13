許冠傑樂見新歌手唱好廣東歌

■Sam在記者會結束後，走近粉絲握手和簽名。

許冠傑（Sam）將於4月7至12日在紅館舉行演唱會，昨日他在尖沙咀舉行記者會，吸引過百粉絲圍觀，身穿黑色背心皮褲的Sam獻唱《阿郎戀曲》、《快樂》和《鐵塔凌雲》為演唱會熱身。演唱會總監蕭潮順指Sam希望有更多歌迷入場，故要求演唱會超過一半座位只售380元，他笑言要Sam減歌酬，Sam聞言即說：「我都好慘，無乜錢賺，但見到大家開心就行。」嘉賓方面，他們透露許冠文會出山坐陣，又希望晚晚有不同年輕歌手做嘉賓，Sam喜見愈來愈多新歌手唱好廣東歌，笑指樂壇新人輩出是好事，望交棒於新一代，激發新的廣東歌文化，自己也是永不言休。