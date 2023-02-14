跟細36年女友性生活好協調 ﻿﻿﻿72歲李龍基今年再婚低調唔擺酒﻿﻿ ﻿

■Chris嘅社交平台經常晒出性感誘人肉照。

■Chris不時送畫給藝人，曾經送畫給馬國明。

■疫情下李龍基都有唔少job，搵搵埋埋成為隱形富豪。

■不時跟「老公」參與藝人飯局。

■Chris不時主動向基哥發動冧功。

■懶理被指「爺孫戀」，兩人愛得愈來愈高調。

72歲李龍基搵到第二春，4年前跟細他36年的Chris Wong譜出「爺孫戀」，跟妻子分開。近年兩人愈愛愈高調，老當益壯的李龍基同Chris完全冇代溝，包括性生活，他自豪說：「如果唔協調，佢咁後生點忍呀？」採訪：方騫平日前李龍基跟36歲Chris喺鯉魚門心願樹下影相，其間Chris向「老公」詐嬌：「我咩心願都有喇！」乘機放閃，不過，基哥為顯示自己仲係壯男，點都要孭起約150磅的「老婆」騷吓好腰力，場面搞笑。女友詐型唔畀講未婚問到兩人婚姻狀況，基哥竟自爆：「其實未結婚嘅……」Chris即插嘴截停說：「唔好講佢（記者）知啦……」搞到基哥一臉尷尬猛打圓場：「佢話結婚要問准父母先都啱嘅，睇吓佢哋要幾多禮金。之前本想返內地見家長，但疫情去唔到，如無意外今年（結婚），但會低調唔擺酒，到時搵班老友，好似你（記者）咁簡單食吓飯囉。」語畢，Chris突然說：「睇吓點！」此刻，基哥面有難色裝作聽唔到。雖然兩人年紀相差36年，但基哥表示溝通不成問題，有心有力的他更強調兩人性生活好協調：「呢個世界孤陰不生獨陽不長，創造男女一定需要呢樣嘢，呢個係天然定律，點可以推翻呀？講真相愛係藉口，實際就嚟真章……所以拍拖4年來我哋冇分開過，疫情下好多中港夫妻因為分隔兩地導致分開。」作為隱形富豪的他，曾經歷過投資失利，自言對財富看得好淡，更指兒子都長大不需要他的財產，打算將名下資產轉給Chris，但至今還未寫好平安紙，「反正我仲有搵錢能力，啲錢都帶唔到入棺材㗎啦。」